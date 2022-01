Al via gli appuntamenti di gennaio di “Sciroppo di Teatro”

“Sciroppo di Teatro” arriva nella provincia di Modena a partire dal 29 gennaio. Bambine e bambini a teatro con la ricetta del pediatra: è questa la sperimentazione al via in 22 Comuni dell’Emilia Romagna grazie al progetto “Sciroppo di teatro. Un progetto per bambine, bambini e famiglie” di ATER Fondazione. I bambini e le bambine dai 3 agli 8 anni, assieme ai loro accompagnatori, potranno andare a teatro anche con un voucher fornito dai pediatri e farmacisti dei Comuni coinvolti, per soli due euro a spettacolo.

Nella provincia di Modena sono cinque i Comuni coinvolti nella rete di Sciroppo di Teatro: Modena, Bomporto, Maranello, Nonantola e Pavullo nel Frignano. In questi territori risiedono complessivamente oltre 13mila bambini e bambine dai 3 agli 8 anni di età. Per distribuire lo Sciroppo di Teatro si sono attivati in tutto 33 pediatri e 57 farmacie.

Dopo la “prima” al Teatro Storchi di Modena, il 9 gennaio scorso, il sipario si aprirà sul palcoscenico del Teatro Auditorium Enzo Ferrari di Maranello il 29 gennaio alle 16 con lo spettacolo A ritrovar le storie del Teatro dell’Orsa: un saltimbanco arrivato da lontano aiuta il paese di Tarot a ritrovare le storie perse insieme alle parole; quella che sembra una fine, torna ad essere un inizio – per bambini a partire dai 5 anni.

Il 30 gennaio è la volta del Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano e del Teatro Massimo Troisi di Nonantola. A Pavullo alle ore 16:30 il Teatro dell’Orsa presenterà Fiabe a colori: sulla scena un’unica attrice accompagnata dalla musica dal vivo, narra tre storie per divertirsi e sottolineare il potere del gioco dei bambini – per bambini dai 3 anni.

A Nonantola alle ore 17:00 pupazzi e marionette della compagnia Burambò narreranno la storia de L’elefante smemorato e la papera ficcanaso – per bambini a partire dai 4 anni.

Gli appuntamenti di Sciroppo di Teatro a Modena e provincia continuano anche nei mesi di febbraio, marzo e aprile, e coinvolgeranno anche il Cinema Teatro comunale di Bomporto.

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

Biglietto Sciroppo di Teatro: Unico 2 € elenco farmacie e pediatri su https://www.ater.emr.it/it

Teatro Auditorium Enzo Ferrari di Maranello

Adulti 6€, bambini fino a 12 anni 5€

Prevendita: online su Vivaticket, in biglietteria il mercoledì dalle 10 alle 12.30 e nei giorni di apertura della cassa per proiezioni cinematografiche. Inoltre, la biglietteria apre due ore prima dello spettacolo

Info e prenotazioni: auditoriumferrari@gmail.com

Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo

Adulti 6€, bambini fino ai 12 anni 5€

Prevendita: online su Vivaticket e nei giorni di apertura della cassa per proiezioni cinematografiche

Vendita diretta: la biglietteria apre un’ora prima dello spettacolo

Info e prenotazioni: info@cinemateatromacmazzieri.it – whatsapp 3332455578

Teatro Massimo Troisi di Nonantola

Adulto 7 €, bambini fino a 12 anni 5 €, 2° bambino e oltre 4 €

Prevendita: online su Vivaticket e nei giorni di apertura della biglietteria (martedì e sabato dalle 16.00 alle 19.00). Inoltre la biglietteria apre un’ora prima dello spettacolo

Info e prenotazioni: teatrotroisinonantola@ater.emr.it tel. 059.896535 (negli orari di apertura della biglietteria).