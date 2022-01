Al via il progetto ”Sciroppo di Teatro” – al Teatro comunale ”Laura Betti”

“Sciroppo di Teatro” arriva al Betti di Casalecchio domenica 16 gennaio. Bambine e bambini a teatro con la ricetta del pediatra: è questa la sperimentazione al via in 22 Comuni dell’Emilia Romagna, tra cui Casalecchio di Reno, grazie al progetto “Sciroppo di teatro. Un progetto per bambine, bambini e famiglie” di ATER Fondazione.

I bambini e le bambine dai 3 agli 8 anni, assieme ai loro accompagnatori, potranno andare a teatro anche con un voucher fornito dai pediatri e farmacisti di Casalecchio, per soli due euro a spettacolo.

Tre i titoli proposti in cartellone, si parte il 16 gennaio con “Controvento. Storia di aria, nuvole e bolle di sapone”, un viaggio in biplano per attraversare mondi lontani tra raffiche di vento e bolle di sapone! Dedicato a tutti i sognatori che non hanno mai lasciato nulla di intentato, l’autore-attore Michele Cafaggi, nei panni di un aviatore, si confronta con un grande oggetto di scena evocatore di avventure e grandi storie, il biplano.

Lo straordinario equilibrio tra magia, clownerie, bolle di sapone e arti circensi si fondono per dare vita ad uno spettacolo di raffinato divertimento.

Lo spettacolo è adatto ai bambini a partire dai 3 anni, le musiche originali sono composte da Marco Castelli.

Biglietti

Adulti 8 € Bambini 6 €

Biglietto Sciroppo di Teatro

Unico 2 € elenco farmacie e pediatri su www.ater.emr.it

Acquisto online

I biglietti sono acquistabili online sul circuito Vivaticket e presso tutti i punti vendita Vivaticket, tra cui Bologna Welcome (Piazza Maggiore, 1/e); Zamboni53 Store (Via Zamboni, 53/c); i punti d’ascolto delle Ipercoop Centro Borgo, Lame, Nova. Elenco completo dei punti vendita su www.vivaticket.it

Prenotazioni

È possibile prenotare i biglietti telefonicamente allo 051/570977

o via e-mail all’indirizzo biglietteria@teatrocasalecchio.it nei giorni e orari di apertura.

Apertura biglietteria

Mercoledì, venerdì e sabato dalle 15:30 alle 18

Nei giorni di spettacolo per le famiglie dalle 15:30 a inizio spettacolo