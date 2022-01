Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Danilo Blaiotta Sette in concerto

ALEXANDERPLATZ JAZZ CLUB

sabato 22 gennaio ore 21,00

DANILO BLAIOTTA Sextet

“The White Nights Suite”

Danilo Blaiotta – Piano

Jacopo Ferrazza – Double Bass

Valerio Vantaggio – Drums

featuring

Fabrizio Bosso – Trumpet

Achille Succi – Alto Sax & Bass Clarinet

Stefano Carbonelli – Guitar

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, sabato 22 gennaio, Danilo Blaiotta, che presenta “ The White Nights Suite“,il secondo capitolo discografico del Danilo Blaiotta Trio, con Danilo Blaiotta al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria: si tratta di una composizione originale suddivisa in 11 movimenti, tutti a firma del leader, ispirata al romanzo Le notti bianche di Fedor Dostoevsky, uscito il 1 ottobre per Filibusta Records. In questo concerto, la formazione del trio base si estende al sestetto, ospitando tre importanti musicisti della scena jazzistica italiana: Fabrizio Bosso alla tromba, Achille Succi al sax alto e al clarinetto basso, Stefano Carbonelli alla chitarra elettrica. La suite segue un principio compositivo molto in voga già dal 1800, quello della musica a programma, quello che oggi viene definito concept album.Le composizioni abbracciano certamente il retaggio musicale di Blaiotta nella musica classica, in particolare quella del primo novecento russo. L’impianto e la natura del progetto però sono prevalentemente jazz, tanto nella forma quanto nello sviluppo di ogni brano.

