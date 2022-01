Alexanderplatz Jazz Club di Roma, doppio appuntamento con Javier Girotto

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, giovedi 6 e venerdi 7 gennaio, un doppio appuntamento con Javier Girotto. Javier Girotto è uno dei musicisti più sensibili e capaci che ci sia in circolazione. Il suo ambiente musicale è quello del jazz ma anche quello della musica popolare argentina, del tango in particolare, di cui è uno dei principali esponenti in Europa, sin dalla metà degli anni novanta quando pubblicò il primo di dieci dischi con gli Aires Tango, una delle formazioni di riferimento di quella rilettura del tango con elementi jazzistici che ha appassionato decine di migliaia di spettatori nel corso degli anni. Ma Girotto è anche un musicista che passa con estrema disinvoltura al jazz classico, alle formazioni a solo, duo, trio, con grandi orchestre o sestetti di soli fiati. Al suo attivo ha una trentina di dischi, come leader o co-leader, in uno dei quindici differenti ensemble che porta in giro per l’Europa. Giovedi 6 gennaio, Javier Girotto in duo con il fisarmonicista Vince Abbracciante.Non è certo la prima volta che il jazz e le tradizioni argentine s’innamorano fino a finire in un abbraccio vigoroso, simile a un tango impetuoso e improvviso. Non è neanche la prima volta che la fisarmonica, strumento popolare (se si puo dire), che porta nel suo corpo l’eco di un misto di tutti i folclori del mondo, s’imbaldanzisce per uscire con delizia dal suo universo tradizionale.Ma l’italiano Vince Abbracciante ( giovane nuovo talento della fisarmonica ) e l’argentino Javier Girotto, lirici e molto melodici, cercando sempre conversazioni intimiste, hanno la sensibilità e il talento di alzare questo esercizio di « stile » al suo grado piu alto di compimento estetico e di poesia sentimentale. Insieme i due artisti propongono una musica originale, regalando « nuovi ponti tra il jazz, il folclore, il tango », Improvvisazione libera e scrittura neoclassica con stralci malinconici e raffinatezza espressiva del loro universo musicale che si rivolge tanto all’anima quanto al pensiero introspettivo. Venerdi 7 gennaio , invece è la volta di Javier Girotto Quartet. Questo progetto, che vede sul palco,Javier Girotto,sassofoni e flauti,Natalio Mangalavite,pianoforte,Luca Bulgarelli, contrabbasso e Francesco De Rubeis, batteria e percussioni, è un atto d’amore, assoluto ed irrinunciabile, alla propria musica, alle proprie radici culturali, alle sconfinate terre d’Argentina. Javier Girotto propone questo suo progetto dal vivo affiancato da tre collaboratori di vecchia data con i quali ha condiviso ormai da anni i palchi dei maggiori festival internazionali di musica.

L’ALEXANDERPLATZ E’ SANIFICATO CON TECNOLOGIA ACTIVEPURE 24 ORE SU 24

ALEXANDERPLATZ JAZZ CLUB

giovedi 6 gennaio ore 21,00

CONCERTO DELLA BEFANA

JAVIER GIROTTO / VINCE ABBRACIANTE Duo

Javier Girotto – Sax soprano, baritono e flauti

Vince Abbracciante – Fisarmonica

venerdi 7 gennaio ore 21,00

JAVIER GIROTTO Quartet

Javier Girotto – Sassofoni e flauti

Natalio Mangalavite – Pianoforte e voce

Luca Bulgarelli – Basso e Contrabbasso

Francesco De Rubeis – Batteria e Percussioni