Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Emanuele Urso “The King of Swing”

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, sabato 8 gennaio, Emanuele Urso “The King of Swing”.Emanuele Urso, denominato dai media già nel lontano anno 2000 “the King of Swing” propone questa volta in esclusiva un viaggio negli anni ’40, periodo della transizione tra lo Swing e quello della nuova corrente del Bop, in questo periodo appunto spiccavano solisti come Charlie Parker, Wardell Gray, Fats Navarro, Charlie Christian, Dizzy Gillespie, spesso accompagnati dalle sezioni ritmiche delle Big Band della Swing Era, e spesso in Jam Session con solisti come Teddy Wilson, Benny Goodman, Art Tatum, Louis Armstrong,Charlie Shavers. Il mix dei due stili è qualcosa di assolutamente particolare. Un progetto molto interessante, con una sonorità veramente unica con partiture inedite che escono nella maggior parte dei casi dalla penna di tre pianisti geniali: Tadd Dameron, Mary Lou Williams e Mel Powell. Il secondo set vedrà il Maestro Urso impegnato alla batteria con un’altra speciale “combination”, che si rifà ai quartetti di Gene Krupa degli anni 40′ 50′ e ’60, altro interessantissimo sound contraddistingue questo complesso in cui non manca mai il senso dello spettacolo ed il coinvolgimento che sono le caratteristiche fondamentali di Emanuele Urso e di tutte le sue formazioni.

ALEXANDERPLATZ JAZZ CLUB

sabato 8 gennaio 2022 ore 21,00

EMANUELE URSO

“The King of Swing”