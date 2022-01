Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Reunion con Pistocchi/Munari/Rosciglione/Lestini

La programmazione dell’’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, giovedi 13 e venerdi 14 gennaio, una “Reunion”, con musicisti che hanno fatto la storia del jazz italiano: Guido Pistocchi, tromba, Giorgio Rosciglione, contrabbasso, Gegè Munari, batteria, Stefano Lestini, pianoforte e special guest, Dino Piana, trombone, Franco Piana, tromba e Massimo Pirone, trombone. Una “Reunion” straordinaria, voluta dall’Alexanderplatz, dove saranno eseguiti brani che hanno segnato la storia del jazz. Un formidabile gruppo con grandi interpreti: Guido Pistocchi, nella sua carriera, ha collaborato con tutti i grandi musicisti nostrani e suonato con i maestri statunitensi, Gegè Munari. ll batterista campano non ha bisogno di presentazioni, basti pensare soltanto che ha calcato moltissimi palchi al fianco di autentiche icone sacre della storia del jazz (e non solo) come Gato Barbieri, Chet Baker, Dexter Gordon, Astor Piazzolla, Johnny Griffin, solo per citarne alcuni. Giorgio Rosciglione è stato primo contrabbasso dell’orchestra RAI per 30 anni ed ha collaborato con Ennio Morricone, Piero Piccioni, Nino Rota nella realizzazione delle maggiori colonne sonore. Ha suonato con Art Farmer, Benny Goldson, Dexter Gordon Griffin, e ancora Mel Lewis, Steve Grossman, Sal Nistico, Freddy Hubbard, George Coleman, Art Farmer, Benny Goldson, J. Griffin e molti altri jazzisti di fama internazionale. Dino Piana, uno dei più grandi jazzisti italiani, uno dei più amati e dei più richiesti in Europa, uno dei padri storici del jazz moderno in Italia e fonte d’ispirazione per tutti i giovani trombonisti. A questi autentici monumenti del jazz italiano si aggiungono in questo concerto: Stefano Lestini, Franco Piana e Massimo Pirone.

