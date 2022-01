Aperto il bando per il progetto di residenza ”Il giardino segreto”

L’Associazione Culturale Dello Scompiglio indice un bando internazionale, destinato a tutti gli artisti in ogni declinazione e ibridazione delle arti (visive, sceniche, musicali, ecc.), per l’organizzazione di una residenza di ricerca incentrata sull’idea di giardino che, nel suo senso più ampio, incarna il proposito dello Scompiglio:

Dello Scompiglio è un giardino nel quale la natura, sempre in movimento, si sviluppa in dialogo con gli esseri umani e con le loro necessità e aneliti, fisici e spirituali di nutrirsi anche di bellezza e contenuti, di respirare, di giocare, di muoversi, di riposarsi, e anche di poter sbagliare.

In questo giardino, coltura e cultura, in continuo dialogo – dare e avere, percepire e agire – costituiscono un unico organismo nel quale ciascuna parte non ha senso senza le altre.

Come nell’essere umano.

La residenza è rivolta ad artisti, performer, poeti, autori, scrittori, curatori e musicisti che abbiano l’interesse e l’urgenza di evadere dalla propria consuetudine per creare un dialogo tra il proprio tempo interiore e quello della natura.

Per scaricare il bando, il modulo d’iscrizione e l’informativa privacy clicca qui

termine d’iscrizione: 28 febbraio 2022, ore 12.00

