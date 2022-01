“Badanti” – Una brillante commedia in dialetto veneto ed italiano

Sarà una brillante commedia in dialetto veneto ed italiano, “Badanti” scritta e diretta da Fabrizio Piccinato, ad inaugurare il 2022 per quanto riguarda la rassegna di teatro amatoriale “Buona domenica a teatro” della Uilt al Cristallo di Bolzano: a presentarla, domenica 16 gennaio alle 16.30, sarà la compagnia ArteFatto Teatro di San Bonifacio (Verona).

Casa dolce casa…. Ma siamo sicuri che sia sempre così?

La convivenza è tutt’altro che rosea quando si mettono insieme un vecchio padrone di casa burbero e intollerante, una dispotica zia, che arriva a rompere i fragili equilibri nella vita del fratello, e le rispettive badanti, che instaurano un clima da “guerra fredda”, a difesa ognuna della propria posizione. Alle virtù (poche) e ai vizi (tanti) di questi personaggi si aggiungono quelli di un nipote borioso e fannullone, che vive alle spalle dello zio, un omino dell’ossigeno versione Romeo dei nostri tempi e di due improbabili venditori porta a porta, tutti invischiati loro malgrado in un piccolo giallo che sconvolgerà definitivamente la vita di questa piccola comunità.

Il costo del biglietto intero è di 10 euro, ridotto a 7 euro per chi è in possesso della Cristallo Card e 6 euro per gli under 26.

E’ possibile acquistare i biglietti per questo spettacolo e per gli altri della stagione del Teatro Cristallo presso la cassa del Teatro, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30/ il giovedì e il sabato anche dalle 10 alle 12 ed un’ora prima di ogni spettacolo.

E’ possibile acquistare e scegliere il proprio posto in sala anche online, con carta di credito, sul sito del Cristallo www.teatrocristallo.it

Per poter accedere alla sala è necessario essere in possesso della certificazione verde rinforzata (Super Green Pass).