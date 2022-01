Black Blues Brothers Piossasco (TO)

Black Blues Brothers

6 gennaio ore 17.00

presso Teatro/Cinema Il Mulino – Via Riva Po 9, Piossasco

Di: Alexander Sunny | Con: Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi,

Peter Mnyamosi Obunde e Sammy Mwendwa

Nessuno resiste all’energia dei Black Blues Brothers che nel loro tour mondiale hanno

elettrizzato gli spettatori di Australia, Austria, Belgio, Emirati Arabi, Francia, Germania,

Lussemburgo, Olanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia,

Spagna, Svizzera, Ungheria e naturalmente Italia, esibendosi nei più prestigiosi teatri italiani e internazionali.

Neanche Papa Francesco e il Principe Alberto hanno saputo resistere alle loro gag

esilaranti! L’enorme riscontro planetario è valso agli acrobati l'invito a celebri programmi TV quali Le plus grand cabaret du monde, considerata il top per queste forme artistiche, e Tú Sí Que Vale Italia che li ha visti arrivare in finale lasciando a bocca aperta pubblico e giuria.

In un elegante locale stile Cotton Club, seguendo le bizze di una capricciosa radio d’epoca

che trasmette musica rhythm’n’blues, il barman e gli inservienti si trasformano in equilibristi, sbandieratori, saltatori e acrobati.

Ogni oggetto di scena (sedie, tavoli, appendiabiti, vasi e persino specchi) diventa uno

strumento per acrobazie mozzafiato e coinvolgimento costante del pubblico. Sulle travolgenti note della colonna sonora del leggendario film di John Landis, i cinque artisti kenioti Black Blues Brothers fanno rivivere ogni sera uno dei più grandi miti pop dei nostri tempi a colpi di piramidi umane, limbo, salti acrobatici con la corda e nei cerchi.

Tra circo contemporaneo e commedia musicale, questa produzione di teatro acrobatico,

nata dalla fantasia di Alexander Sunny (già produttore di spettacoli di successo e curatore di speciali Tv sul Cirque du Soleil), ha conquistato teatri e festival di tutto il mondo ed è stato scelto come miglior show di teatro acrobatico del Fringe di Adelaide dal giornale australiano The Advertiser.

Uno spettacolo dinamico, adatto a un pubblico di ogni età e di ogni nazione.

Mulino ad Arte Associazione Culturale – Strada Picchi, 57 – Cumiana (TO) 10040

Tutti gli eventi sono su prenotazione, via telefono o whatsapp al numero 370 3259263 o via

mail a info@mulinoadarte.com.

Biglietti

Intero €15

Ridotto Under 25, Over 65, Disabili € 13

Ridotto Under 18 € 10

Ridotto Kids (fino a 10 anni) € 5

La biglietteria è attiva presso il Teatro Il Mulino di Piossasco (Via Riva Po 9) con il seguente orario: lunedì 11.00-13.00 / mercoledì 17.30-19.30 / giovedì 16.00-18.00

I biglietti per la sera stessa possono essere acquistati a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso le casse del Teatro Il Mulino (Piossasco).

Informazioni: www.mulinoadarte.com/ info@mulinoadarte.com

Sui canali Social FB e Instagram: Mulino ad Arte

Telefonicamente: 370 3259263.