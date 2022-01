“Black Box” – In scena per il Festival ScienzaInScena Pent-Atto al Pacta Salone

Dopo l’ouverture con Maria Gaetana Agnesi, la matematica benefattrice del ‘700, continua al PACTA SALONE la quinta edizione del Festival ScienzaInScena Pent-Atto, prodotto da PACTA . dei Teatri, con la direzione artistica di Maria Eugenia D’Aquino, in collaborazione con le principali istituzioni scientifiche nazionali tra cui il Politecnico di Milano, l’INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, il Civico Planetario di Milano e il festival Teatro della Meraviglia di Trento, a cui si aggiungono quest’anno l’Università di Camerino e il Department of History University of California, Berkeley.

Dal 20 al 30 gennaio 2022 debutta, in prima assoluta, BLACK BOX – dentro l’algoritmo, uno spettacolo di grande attualità che getta uno sguardo sul tema degli algoritmi e sul loro impatto nella vita quotidiana, a partire da una semplice domanda: ha senso parlare di libertà in un mondo senza più privacy, in cui ogni gesto, azione o pensiero sono osservati?

Il progetto TeatroInMatematica, ideato da Maria Eugenia D’Aquino, celebra il ventesimo compleanno con questa prima assoluta.

Cluster, un data mining analyst lavora per una importante società di analisi dati. Insieme a lui è Alice, l’intelligenza artificiale che gestisce l’ambiente di lavoro, gli fornisce i compiti da svolgere e controlla la sua performance, una macchina che lo conosce così bene da creare con lui un rapporto quasi umano. E poi c’è Celia….

Attraverso lo studio di flussi di dati, comportamenti da osservare, decisioni da prendere, quella che sembra una giornata di lavoro come tutte le altre si trasforma in un’avventura quando Alice propone a Cluster di entrare in Black Box, un gioco di realtà virtuale innovativo, diverso da tutti gli altri perché simile alla vita. La decisione di Cluster cambierà per sempre il suo modo di vedere non solo il proprio lavoro, ma anche il mondo in cui vive e sé stesso.

A seguire nel Festival ScienzaInScena Pent-Atto:

Si prosegue con l’esplorazione di altre discipline scientifiche legate alla medicina e alla salute: l’1 e 2 febbraio 2022 ”Parole Mute”, una testimonianza autobiografica sull’Alzheimer di e con Francesca Vitale; il 4 e 5 febbraio 2022, ”Butterfly”, a porre la domanda sulla necessità del successo e dell’evitare il fallimento, attraverso l’esperienza di vita della dottoressa attrice Margherita Lisciandrano

. L’8 e 9 febbraio 2022, in scena ”Romanzo di un’ anamnesi di e con Sara Parziani, la storia di una bambina di fronte a una “malattia rara”.

Il 10 e 11 febbraio 2022 la compagnia Arditodesìo – Jet Propulsion Theatre con ”Se.no., porta in scena un testo in prima assoluta che indaga sulle trasformazioni nel bene e nel male dei corpi aggrediti dai killer del nostro secolo.

Presenti anche due spettacoli per ScienzaInScena for Kids, il 30 gennaio 2022 ”Nina delle stelle”, una favola moderna sul legame indissolubile fra uomo, Natura, istruzione e diritti e il 6 febbraio 2022 ”Leonardo Curioso”sul genio di Leonardo da Vinci.

