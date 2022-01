Andrà in scena il 10 maggio 2022, alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna, “Canzoni per sempre. Da La dolce vita a Notre Dame de Paris”, il concerto che vede insieme sul palco Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone, precedentemente previsto per il 4 gennaio e rinviato per ragioni tecnico-organizzative. Tutti i biglietti già acquistati restano, pertanto, validi per la nuova data.

Il concerto, che raccoglie il meglio del musical e delle colonne sonore di tutti i tempi, sarà arricchito dal racconto di aneddoti e curiosità vissuti dai tre protagonisti in questi vent’anni di amicizia e musica. Come in un grande zapping musicale, si passerà dalle atmosfere di ‘West Side Story’ a quelle di ‘Moulin Rouge’, dalle indimenticabili note di ‘Romeo e Giulietta’ ai celeberrimi brani di ‘Jesus Christ Superstar’, fino alle colonne sonore de ‘Il postino’ e ‘Nuovo cinema paradiso’. Il tutto sarà impreziosito dall’omaggio alla grande musica italiana e a ‘Notre Dame de Paris’, lo spettacolo che ha fatto conoscere i tre protagonisti al grande pubblico e grazie al quale loro stessi si sono conosciuti.

“Dopo questo silenzio assordante – commenta Giò Di Tonno – avevo un bisogno vitale di tornare alla musica, condividendone l’amore con una gioia ed una leggerezza quasi dimenticate. Non potevo sperare di meglio che farlo con due grandi artisti, amici fraterni. Finalmente di nuovo insieme, protagonisti in teatro di un concerto appassionante come un film”.

Le voci dei tre artisti sono conosciute in tutta Italia per le grandi interpretazioni nelle opere popolari, acclamate dal pubblico da due decenni. “Con questa tournée si realizza un sogno che tutti e tre, fin dalla prima esecuzione di ‘Bella’, abbiamo cullato nei nostri cuori: dunque eccoci qui, Gio, Gra e Vitto, ancora insieme, Che emozione” aggiunge Vittorio Matteucci che precisa “quando canto con loro mi sento subito a casa”.

Sul palco saliranno dunque, tre amici uniti da un’intesa artistica unica che ha donato intramontabili emozioni a generazioni di spettatori.

“Condivo da venti anni il palcoscenico con Giò e Vittorio, due artisti e amici straordinari” ribadisce, infatti, Graziano Galatone che conclude “’Notre Dame de Paris’ è stato l’inizio di una grande avventura insieme, che oggi ci ha portato a realizzare un progetto che da tanto tempo sognavo: uno spettacolo unico nel suo genere che ci vede protagonisti in un viaggio nella musica che più amiamo”.

CANZONI PER SEMPRE. Da La dolce vita a Notre Dame de Paris.

Giò di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone

BIGLIETTI:

Intero Ridotto Mini

Platea 33 euro 30 euro 28 euro

Prima galleria e palchi 29 euro 26 euro 24,50 euro

Prima galleria con visibilità ridotta 25 euro 22,50 euro 21 euro

Seconda galleria. 25 euro. 22,50 euro 21 euro

BIGLIETTERIA:

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone