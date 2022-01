Casina di Raffaello, le nuove attività per bambini

Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, da sabato 8 gennaio a domenica 6 febbraio accoglierà bambine e bambini con tanti laboratori ludico-educativi con i quali i piccoli visitatori potranno giocare e imparare divertendosi.

Ogni sabato e domenica, gli adulti con i propri bambini più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, potranno giocare insieme divertendosi a “svuotare” e “riempire” barattoli, scatole e bicchieri.

Da martedì a domenica invece, le bambine e i bambini dai 3 ai 5 anni e quelli in età scolastica dalla 1^ alla 5^ primaria potranno invece divertirsi inventando un palazzo abitato da strani personaggi, oppure dipingendo ispirati dalla musica jazz, rock o classica. Ed ancora, realizzando su carta un’opera di street art o giocando con la fantasia ispirati da una lettura animata di un testo di Gianni Rodari.

Sempre da martedì a domenica, gli adulti con i propri bambini avranno la possibilità di accedere, ad ingresso libero, nello spazio interno della Chiostrina, ed intrattenersi sfogliando libri, leggendo e giocando insieme.

Tutte le attività di Casina di Raffaello sono organizzate nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19. Per i bambini a partire dai 6 anni è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

La prenotazione alle attività ed il relativo pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608. Il costo di ciascun laboratorio è di 7€ a bambino.

PER BAMBINI DAI 24 AI 36 mesi

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti

Appuntamento all’ingresso 15 minuti prima per effettuare il triage

Sabato 8 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16, sabato 22 e domenica 23, sabato 29 e domenica 30 gennaio; sabato 5 e domenica 6 febbraio alle ore 15.30

Vuoto o pieno

I bambini tra i 2 e i 3 anni si divertono a svuotare e riempire di continuo cassetti, barattoli e scatole o a versare l’acqua da un bicchiere all’altro dopo averci giocato. In questo modo, allenano il coordinamento, la concentrazione e la manualità. In questo laboratorio, bambini e adulti giocheranno insieme con diversi materiali e strumenti, per far viaggiare oggetti, polveri e liquidi da un contenitore all’altro, senza paura di sporcare e disordinare!

PER BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 8 bambini

Appuntamento all’ingresso 15 minuti prima per effettuare il triage.

Martedì 11, 18, 25, gennaio e 1 febbraio alle ore 16.00

Giovedì 13, 20, 27 gennaio e 3 febbraio alle ore 17.15

Il mio timbro

Con una gomma speciale, forbici e punteruoli, ogni bambino crea il proprio timbro, da usare insieme a tanti altri per realizzare un memory.

Martedì 11, 18, 25, gennaio e 1 febbraio alle ore 17.15

Giovedì 13, 20, 27 gennaio e 3 febbraio alle ore 16.00

Palazzo pazzo

In ogni condominio si può trovare l’abitante tranquillo e silenzioso o che dorme sempre, così come quello canterino o che cucina a tutte le ore. In questo laboratorio, ci si divertirà a inventare un palazzo abitato da strani personaggi.

Sabato 8, 15, 22, 29 gennaio e 5 febbraio alle ore 15.00

Domenica 9, 16, 23, 30 gennaio e 6 febbraio alle ore 16.30

Disegnare il sole

Quante volte e come cambia il sole nell’arco di una sola giornata! Non basta il giallo per disegnarlo! In questo laboratorio, ispirato a un famoso libro di Bruno Munari, i bambini scopriranno come cambia il colore del sole dall’alba al tramonto e lo rappresenteranno con colori e materiali diversi per formare un grande sole variopinto.

Sabato 8, 15, 22, 29 gennaio e 5 febbraio alle ore 17.00

PER BAMBINI DALLA 1^ ALLA 5^ PRIMARIA

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino. Max 10 bambini

Appuntamento all’ingresso 15 minuti prima per effettuare il triage.

Martedì 11, 18, 25, gennaio e 1 febbraio alle ore 16.00

Giovedì 13, 20, 27 gennaio e 3 febbraio alle ore 17.15

Dipingere la musica

In questo laboratorio, i bambini dipingeranno con diversi strumenti e colori, accompagnati dall’ascolto di alcuni brani: ritmi e strumenti musicali, dal jazz al rock, dalla musica classica alla musica elettronica ispireranno movimenti e figure che prenderanno vita sulla carta a colpi di pennello.

Martedì 11, 18, 25, gennaio e 1 febbraio alle ore 17.15

Giovedì 13, 20, 27 gennaio e 3 febbraio alle ore 16.00

Il binomio fantastico

Il maestro Gianni Rodari, nella “Grammatica della fantasia”, ci ha donato un modo per creare nuove storie associando tra di loro le parole: cambiamenti di materiale, di dimensioni, di colore o rovesciamenti di significato per far nascere Uomini di burro o Teste fiorite. Introdotto dalla lettura animata di un testo dell’autore, il laboratorio sarà per i bambini un’occasione in più per imparare a giocare con la fantasia, avendo a disposizione delle carte da pescare con cui comporre storie e relative illustrazioni fatte con materiali vari, artificiali e naturali.

Sabato 8 e 15 gennaio alle ore 16.30

Domenica 9, 16, 23, 30 gennaio e 6 febbraio alle ore 15.00

Un murales di carta

Anziché imbrattare le pareti con tag ed enormi disegni colorati da bombolette spray, i bambini giocheranno a comporre un piccolo graffito sulla carta creando stencil per inventare forme nuove e usando pennarelli neri per firmare la propria prima opera di street art.

Domenica 9, 16, 23, 30 gennaio e 6 febbraio alle ore 17.00

CASINA DI RAFFAELLO

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Orario di apertura

Martedì, giovedì, sabato e domenica: dalle ore 14.00 alle 19.00

Mercoledì e venerdì: dalle ore 08.30 alle 15.00

Chiusa: lunedì

Costi: 7€ intero

La prenotazione e il pagamento online sono obbligatori chiamando il call center 060608.

www.casinadiraffaello.it

Facebook: @Casina di Raffaello-LudotecaaVillaBorghese

Instagram: @casinadiraffaello