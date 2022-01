«C’è bisogno di tornare a teatro». Spostata, causa Covid, la rassegna teatrale Parent Love

Torna, dopo quasi due anni di stop imposto dalla pandemia, la rassegna artistica culturale, sociale e itinerante “Parent Love”, ideata e diretta artisticamente dalla scrittrice Debora Scalzo, in sostegno di Parent Project aps. La rassegna che sarebbe dovuta ripartire il 22 gennaio fino al 7 maggio 2022, presso il Teatro Ambra di Alessandria è stata spostata al 30 aprile, poiché la Scalzo con senso di responsabilità, ha ritenuto opportuno in base al nuovo Dpcm che prolunga lo stato di emergenza sino alla fine di marzo, adottare tutte le misure atte a diminuire le possibilità di diffusione del virus.

La Rassegna è un momento artistico importante in cui arte, cultura e sociale si incontrano, come voluto proprio da Debora Scalzo, da anni testimonial di Parent Project, un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Infatti per ogni biglietto venduto, saranno devoluti 2 euro all’associazione per sostenere la ricerca scientifica e la speranza di un futuro di qualità per i bambini e i giovani che convivono con questa malattia.

La ripartenza vedrà come sempre ospiti nomi illustri, da Paolo Migone che salirà sul palco dell’Ambra il prossimo 30 aprile, mentre la settimana successiva 7 maggio sarà la volta di Claudia Penoni.

«La Rassegna nasce poiché ho voluto unire fortemente il mondo della cultura al sociale, per tutta la durata della stagione artistica teatrale – dichiara Debora Scalzo – Una Rassegna che porto nel cuore. Sono orgogliosa di ripartire con la nuova stagione teatrale di Parent Love. C’è bisogno di ritornare al teatro e respirare nuove emozioni. Ringrazio gli artisti ospiti per aver sposato il progetto, tutti gli sponsor, le maestranze, i collaboratori e volontari, e il nostro amato pubblico che contribuirà fortemente alla nostra ripartenza. Mi è dispiaciuto molto dover spostare la Rassegna a fine aprile, ma credo sia la cosa più giusta per poter far ritornare il nostro pubblico a Teatro con la massima sicurezza e serenità. Partiremo con Paolo Migone e Claudia Penoni, mentre per tutti gli altri eventi, la riprogrammazione con tutte le nuove date e gli eventi rimandati a nuove date da definirsi, li trovate sul sito ufficiale https://rassegnaparentlove.org ».

Ogni artista aderente all’iniziativa, riceverà una targa speciale di Parent Project per aver contribuito con il loro spettacolo, alla ricerca scientifica.

La biglietteria nazionale è aperta ufficialmente sul sito ufficiale: https://www.diyticket.it in esclusiva con Mooney Group.

I biglietti sono acquistabili non solo sul sito, ma anche negli oltre 40.000 punti vendita Mooney in tutta Italia.

Per richiedere eventuali rimborsi dei biglietti, inviare una email: assistenza@diyticket.cloud

oppure contattare il Call Center allo 06-0406

(Dal lunedì al venerdì, ore 9-13 e 14-18).