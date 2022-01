”Comunicare bellezza” – Al via il nuovo bando 2022

Così Roger Botti, General Manager di Robilant Associati, commenta il proprio coinvolgimento per il bando: “Nel nostro lavoro cerchiamo ogni giorno di portare con passione un ‘estratto di cultura’, al servizio dell’industria. L’interesse per la salvaguardia e la promozione di Cultura e Bellezza nel nostro Paese è per noi una sorta di restituzione, di ringraziamento per il nutrimento che tanto abbiamo ricevuto da essa e a cui ci ispiriamo ogni volta che possiamo, durante i nostri progetti.”

“Le categorie e i contenuti dei progetti che hanno aderito al bando sono molto vari, tutti di grande interesse”, commenta Maurizio di Robilant, presidente della Fondazione: “si va dai piccoli borghi storici ai parchi archeologici, da musei e festival fino a progetti di marketing territoriale. Nell’esaminarli abbiamo compiuto un vero e proprio viaggio nella bellezza del nostro Paese! Tutti i partecipanti sono accomunati da una grande competenza e una profonda passione per il proprio lavoro, seppur con scarsissime risorse economiche. Spesso le prime risorse che vengono ‘tagliate’ sono quelle destinate alla comunicazione”.

“Un importante patrimonio che abbiamo voluto sostenere non solo con il bando ma anche condividere coinvolgendo nuovi partner, con l’obiettivo di ampliare sempre più il network a supporto della bellezza e del talento italiano”, sottolinea Alessia del Corona, direttrice della Fondazione. “Per questo, abbiamo rivolto un appello al mondo della comunicazione affinché ‘adottasse’ alcuni di loro, affiancandoli nello sviluppo di strategie, nell’attività di ufficio stampa e branding. La risposta è stata immediata e sorprendente per la generosità e il coinvolgimento con cui il mondo della comunicazione si è subito attivato.”

Hanno infatti risposto all’appello diverse realtà, che hanno accolto la proposta e aderito con entusiasmo alla sfida, selezionando ognuna uno o più progetti da seguire pro bono. Ad oggi i progetti adottati dalle agenzie di comunicazione sono Firenze Greenway, scelto da Studiolabo, Orto Botanico Corsini e BLAST, entrambi seguiti da Studio Tiss, Parco Archeologico Monte Bibele – Archeologia del Rito, adottato da Nascent, il Museo Diffuso dei Cinque Sensi di Sciacca e Festival NU, adottati da Strategic Footprints, Le Pescherie di Giulio Romano, supportato da IDEA, e Spazi Indecisi – In Loco. Museo Diffuso dell’Abbandono, seguito da Encanto PR.

A queste agenzie, che da subito hanno aderito e lavorato a supporto dei progetti, si aggiungono per il Bando 2022 altre importanti realtà del mondo della comunicazione come TBWA, M&C Saatchi, Crafted, The Branding Letters, Reflektor.

L’edizione 2022 del bando vede inoltre la presenza di alcuni importanti partner e promotori, che condividono gli obiettivi e lo spirito della Fondazione e che contribuiscono ad incrementare il supporto ai progetti e ad ampliare il network a sostegno della bellezza e del talento.

Grazie a Gruppo Montenegro è stato infatti costituito il premio speciale Gruppo Montenegro – Human Spirit, dedicato al talento e al valore umano. Gruppo Montenegro selezionerà un progetto tra tutti i partecipanti che meglio rappresenti la capacità, tutta italiana, di creare condivisione e aggregazione. Un rappresentante del Gruppo affiancherà l’Advisory Board della Fondazione nella selezione del progetto che, oltre a soddisfare i 7 criteri descritti nel regolamento del bando, dovrà distinguersi proprio per la sua capacità di creare processi di partecipazione e aggregazione sociale.