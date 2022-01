Davide Van De Sfroos annuncia una nuova data del suo MAADER TOUR

Reduce dal successo dell’ultimo disco di inediti MAADER FOLK, uscito lo scorso 17 settembre per BMG/MyNina e subito balzato in top5 FIMI/GfK nella settimana di debutto, e dopo il calore ricevuto nel corso degli appuntamenti instore, Davide Van De Sfroos torna ad esibirsi nei teatri con il suo MAADER TOUR, prodotto da MyNina, e annuncia oggi una nuova data: l’11 Febbraio sarà a Bolzano, presso il Teatro Cristallo, per toccare poi altri importanti teatri d’Italia, passando anche per la Svizzera.

«MAADER FOLK ha voglia di mettersi finalmente in viaggio, dopo aver atteso così a lungo, seguendo un itinerario che questa volta non è soltanto geografico ed emotivo, ma molto simile ad un sogno illuminato dalla voglia di tornare a suonare dal vivo, davanti a tutti voi che avete aspettato fino ad ora, con affetto e pazienza, questo momento. E allora che MAADER TOUR sia!» – Davide Van De Sfroos

Maader tourè la nuova attesissima avventura live di Van De Sfroos, tornato sulle scene musicali a distanza di sette anni dal precedente lavoro in studio, e pronto ad accompagnare per la prima volta lo spettatore nel viaggio intimo, coinvolgente e toccante di Maader Folk-15 tracce, tra cui i singoli Gli Spaesati e Oh Lord, Vaarda Gio feat. Zucchero Sugar Fornaciari, che ora lo riportano al folk e a certi sapori celtici degli esordi, ora lo avvicinano a sonorità inedite, curiose e sperimentali.

Canzoni piene di storia e di storie, autentiche istantanee del sentire odierno del cantautore comasco, narratore di storie in musica fra i più singolari e a tutto tondo della scena artistica italiana.

Sul palco insieme a Davide Van De Sfroos i musicisti Angapiemage Galiano Persico (violino, mandolino, tamburello, cori), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori), Silvio Centamore (batteria, percussioni), Matteo Luraghi (basso), Thomas Butti (fisarmonica, tromba) e Daniele Caldarini (tastiere, chitarra acustica).

Tutte le informazioni sono disponibili su www.davidevandesfroos.it/it/tour/.

Biglietti in prevendita su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

MAADER TOUR

IL CALENDARIO AGGIORNATO

09.02.22 COMO – Teatro Sociale di Como

11.02.22 BOLZANO – Teatro Cristallo di Bolzano

12.02.22 TRENTO – Auditorium Santa Chiara

19.02.22 BORMIO (SO) – Pentagono

26.02.22 MANTOVA – Teatro Sociale di Mantova

28.02.22 MILANO – Teatro dal Verme SOLD OUT

01.03.22 MILANO – Teatro dal Verme

04.03.22 LECCO – Teatro Cenacolo Francescano

11.03.22 VARESE – Teatro di Varese

19.03.22 MESTRE (VE) – Teatro Corso

24.03.22 SARONNO (VA) – Teatro Giuditta Pasta

29.03.22 ZURIGO (SVIZZERA) – Volkshaus

31.03.22 PIACENZA – Teatro Politeama

02.04.22 ALESSANDRIA – Teatro Alessandrino

13.04.22 LUGANO (SVIZZERA) – Palazzo dei Congressi

21.04.22 BERGAMO – Creberg Teatro Bergamo

29.04.22 GORGONZOLA (MI) – Sala Argentia

06.05.22 SCHIO (VI) – Teatro Astra

