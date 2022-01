Debora Caprioglio, Pino Quartullo e Gianluca Ramazzotti sul palco sono “Buoni da morire”

Domenica 16 gennaio alle ore 15.30 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno va in scena la commedia teatrale di Gianni Clementi BUONI DA MORIRE per la regia di Emilio Solfrizzi con due interpreti avvezzi alle tavole del palcoscenico: Debora Caprioglio e Pino Quartullo ai quali si affianca Gianluca Ramazzotti.

Una simpatica riflessione su quanto sia facile e bello essere buoni. Una coppia decisamente borghese, lui cardiochirurgo, lei moglie in ansia per un figlio allo sbando, decidono di passare una vigilia di Natale diversa, unendosi a dei volontari che portano dei generi di conforto ai vari barboni sparsi sui marciapiedi o sotto i colonnati della città. Una notte piena di gratificazione, di linfa vitale per un rapporto evidentemente stanco, annoiato. E la coppia sembra riscoprire un modo nuovo di condividere le cose semplici, ma fondamentali della vita: fratellanza, compassione, solidarietà. Parole quasi dimenticate, bypassate da vite frenetiche, da stress, da corse sfrenate verso effimeri successi. A volte basta il sorriso di uno straccione per tornare a indagare su ciò che forse avremmo voluto essere, su ciò che forse avremmo dovuto e magari voluto donare al prossimo.

L’esperienza induce quindi la coppia a una riflessione più ampia sul senso stesso della vita e a provare, per la prima volta dopo tanto tempo, una strana sensazione di appagamento. Essere buoni non è poi così difficile.

È con questo sapore che Emilio e Barbara si coricano e, probabilmente, dopo tanto tempo tornano a fare l’amore. Al mattino seguente, il giorno di Natale, il campanello di casa squilla. Sulla porta Ivano, cinquantenne, decisamente alticcio, con tanto di dreadlocks e abbigliamento sudicio. Ivano è un vecchio compagno di classe di Emilio e Barbara e ha rintracciato l’indirizzo perché un biglietto da visita di Emilio è inavvertitamente caduto dal suo portafogli. Fuori sta scendendo la sera e una tempesta di neve sta spazzando la città.

È la dura realtà a bussare la mattina di Natale al portone di Emilio e Barbara. Ma quelle nocche sporche di grasso e puzzolenti di alcool bussano per la prima volta davvero anche alle anime della coppia borghese e politically correct.

Non è più una semplice digressione esistenziale quella che hanno davanti ai loro occhi. C’è da prendere una decisione. Il divano Chesterfield da migliaia di euro sembra impallidire di fronte a quell’ammasso di stracci pestilenziali! Che fare?

Biglietti ancora disponibili, acquistabili online e al botteghino.

Si ricorda che come prescritto dalle ultime disposizioni vigenti in materia di contenimento Covid, l’accesso al teatro sarà consentito ai possessori di GreenPass Rafforzato e con mascherina FFP2.

Teatro Giuditta Pasta (via I Maggio, Saronno – VA)

domenica 16 gennaio 2022 | ore 15.30

BUONI DA MORIRE

di Gianni Clementi

con Debora Caprioglio, Pino Quartullo e Gianluca Ramazzotti

regia di Emilio Solfrizzi

produzione Ginevra Media Production Srl e Compagnia Molière

Biglietto:

intero: 30 euro

ridotto: 28 euro

ridotto under26: 20 euro