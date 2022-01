Domenica Classica, Parsifal Trio in concerto

Domenica Classica 2021-2022

Direttore Artistico Lorenzo Porta Del Lungo

Il Parsifal Trio in concerto

con musiche di Beethoven, Bonis, Boulanger, Debussy e Schumann

Domenica 23 gennaio ore 11:00 – Teatro Sala Umberto

Domenica 23 gennaio ore 11.00, secondo appuntamento di Domenica Classica con il concerto del Parsifal Trio dal titolo “Le Mille Voci del Trio”, con musiche di Beethoven, Bonis, Boulanger, Debussy e Schumann. La violinista Jalle Feest, la pianista Anna Paola Milea e la violoncellista Emilia Slugocka propongono, oltre alle musiche di Beethoven, Bonis, Boulanger, Debussy e Schumann, anche alcune composizioni di due compositrici di grande spessore, che lavorarono nella seconda metà dell’800 e nel primo ‘900: Mélanie (Mel) Helene Bonis e Lili Boulanger.

La Bonis, allieva di César Frank, compagna di studi di Claude Debussy, dovette prima aprirsi la strada, superando l’opposizione della famiglia alla sua professione e poi confrontarsi con il mondo culturale che, pur nella progressista Parigi del tempo, era ancora un pieno dominio degli uomini e che costringeva la donna all’eccentricità e alla marginalità. Nonostante queste difficoltà e anche un lungo periodo di depressione, Mel Bonis ci ha lasciato più di 300 opere, anche di impegno sinfonico, che meritano di essere scoperte ancora oggi. Al contrario Lili Boulanger proveniva da una famiglia di musicisti, fu precocissima nel comporre e fu presto notata anche perché, prima donna nella storia, vinse il Prix de Rome, come Debussy e Ravel. Fu però molto fragile. Nella sua purtroppo breve vita, ha lasciato molte opere sia strumentali che per canto e rimane una delle maggiori compositrici nella Storia della Musica.

È vero che Claude Debussy scrisse Reverie insieme ad altri cinque pezzi per pianoforte solo, con l’intento di andare incontro al grande pubblico, per stamparne molte copie, ma trattandosi di un sommo compositore, trovò un raro equilibrio tra facile ascolto e maestria polifonica. Per il Parsifal Piano Trio la pianista Anna Paola Milea ha trascritto la composizione con grande sensibilità. Di Robert Schumann un saggio della potenza della sua musica da camera, la prima per questa formazione, ispirata dalle opere di Beethoven. Del Fantasiestucke op. 88, composto da quattro tempi, Romanze,Humoresque, Duett e Finale, ascoltiamo gli ultimi due.

Organizzata dall’Associazione Suono e Immagine Onlus e con la direzione artistica di Lorenzo Porta Del Lungo, Domenica Classica si propone di animare la domenica mattina romana di concerti, di diffondere la cultura musicale a un pubblico eterogeneo e di stimolare l’approfondimento della conoscenza della storia della musica

PARSIFAL PIANO TRIO

Jalle FEEST (violino)

Anna Paola MILEA (pianoforte)

Emilia SLUGOCKA (violoncello)

