“EnigmArte” – La rubrica di Luca Nannipieri

La rubrica “EnigmArte” del critico d’arte Luca Nannipieri su STRISCIA LA NOTIZIA su Canale5, con Chiara Squaglia, inviata di Striscia.

La rubrica mostra ogni volta l’inviata di Striscia che, di fronte ad una scultura contemporanea esposta in modo permanente in una città, intervista i cittadini per sapere che cosa ne pensino: di fronte alle loro perplessità o ai loro appunti o disappunti, arriva il giudizio del critico d’arte Luca Nannipieri, espresso ogni volta in un luogo diverso, il foyer di un teatro, un’abbazia, un museo d’arte contemporanea, una cucina. Sono già state trasmesse varie puntate su opere di artisti internazionali come Henry Moore e Michelangelo Pistoletto.

Luca Nannipieri è uno dei più noti critici d’arte italiani. I suoi ultimi libri sono “Il destino di un amore. ”Tiziano Vecellio e Cecilia” (Skira, 2022), quest’ultimo pubblicato in occasione della mostra su Tiziano e la donna, ospitata a Palazzo Reale a Milano dal 23 febbraio 2022, è stato girato come book trailer al Teatro La Pergola di Firenze, su concessione della Fondazione Teatro della Toscana – Teatro Nazionale.

“A cosa serve la storia dell’arte” (Skira, 2021), “Raffaello. Il trionfo della ragione” (Skira, 2020), “Capolavori rubati” (Skira, 2019). Dalle sue rubriche d’arte su RaiUno, è uscito per RaiLibri il volume “Bellissima Italia. Splendori e miserie del patrimonio artistico nazionale” (RaiEri, 2016)