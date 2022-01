Il Festival di Musica Antica di Innsbruck 2022

Il Festival di Musica Antica di Innsbruck è fra le più eleganti rassegne di musica barocca in Europa. Fin dal 1976 la manifestazione è una polo di attrazione per gli appassionati di tutto il mondo. L’estate prossima il Festival di Innsbruck ospiterà più di 50 eventi, dal 12 luglio al 28 agosto 2022, che avranno come leitmotiv il tema degli "incontri".

Il programma, ampio e variegato, spazia da tre opere in forma scenica a concerti di gala, esibizioni di musica sacra, eventi gratuiti all'aperto e laboratori per bambini e adulti. Nel 2022 andranno in scena tre opere in lingua italiana. "Silla" di Carl Heinrich Graun sotto la direzione musicale di Alessandro De Marchi, "Astarto" di Giovanni Bononcini in una produzione di Silvia Paoli e sotto la direzione musicale di Stefano Montanari, e "L’amazzone corsara, ovvero L’Alvilda regina de’ Goti " di Carlo

Pallavicino diretta da Luca Quintavalle e per la regia di Alberto Allegrezza. Saranno in scena grandi nomi del panorama lirico internazionale come i controtenori Bejun Mehta e Valer Sabadus, i soprani Dorothee Mields, Roberta Invernizzi e Giuseppina Bridelli, il mezzosoprano Sophie Rennert, il contralto Francesca Ascioti.

Saranno protagoniste del Festival di Innsbruck 2022 orchestre di fama mondiale come l’Orchestra Barocca e l’Ensemble Vocale La Cetra sotto la direzione musicale di Andrea Marcon, l’Accademia Bizantina con Ottavio Dantone e Les Arts Florissants sotto la direzione di Paul Agnew. Ancora una volta, lo splendido concerto di chiusura sarà la finale del tredicesimo Concorso Cesti.

Tutto il programma del 46° Festival di Musica antica di Innsbruck a

https://www.altemusik.at/en/festival