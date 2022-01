Filippo Giardina ricomincia da “Dieci” al Puccini di Firenze

Buona la prima. E pure la prossima promette benissimo. Dopo il tutto esaurito dell’appuntamento inaugurale, è Filippo Giardina il secondo ospite di Teatro Puccini Comedy Show, giovedì 3 febbraio al Teatro Puccini di Firenze.

Teatro Puccini Comedy Show è la rassegna fiorentina organizzata con The Comedy Club e dedicata ai linguaggi della comicità contemporanea, tra satira, intrattenimento, riflessione e autorialità.

Volto noto di “Stand Up Comedy”, “Sbandati” e “Nemico Pubblico”, Filippo Giardina ha dalla sua vent’anni di carriera e uno spettacolo, “Dieci”, che ha fatto filotto di sold-out.

“È nato durante il lockdown – spiega l’artista romano – mi appassionava l’idea di un racconto che partisse da un numero iconico: il mio decimo spettacolo, i dieci comandamenti, la maglia numero dieci nel calcio…”.

“Dieci” dissacra quel posticcio dolore esistenziale che in un mondo reale sempre più accartocciato nel virtuale, è diventato il filo conduttore della vita di tutte le persone che abitano il mondo ricco. Lo spettacolo della definitiva liberazione di Giardina dal comune senso del pudore, il viaggio di un comico che ha passato quattro lustri a parlare da solo su un palco e non sente più il bisogno di essere legittimato.

Filippo Giardina parla degli ultimi con umana empatia, dribblando pietismo e compassione, parla con disprezzo della cultura della popolarità, facendosi carico del rischio di… essere profondamente impopolare.

Romano, classe 1974, Filippo Giardina porta in tour i suoi monologhi satirici dal 2001, registrando sold out in club e teatri di tutta Italia. Nel 2009 ha fondato il collettivo Satiriasi Stand-Up. Per la TV ha partecipato al cast di “Stand Up Comedy” su Comedy Central IT, “Sbandati” su Rai2 e “Nemico Pubblico” su Rai3. Il suo monologo “Mosche Depresse” è apparso come skit nell’album di Dani Faiv (Machete Crew). Autore del Podcast “Sesto potere: indagine sui social network”. I suoi 2 show su YouTube hanno oltre 1 milione di views. Il suo ultimo Special “Formiche” è online su https://show.thecomedyclub.it

Teatro Puccini Comedy Show, prossimi appuntamenti – Dal Terzo Segreto di Satira a Luca Ravenna, da Filippo Giardina a Alessandro Gori. E poi Stefano Rapone, Daniele Tinti… Fuoriclasse ed emergenti della stand up comedy italiana al Teatro Puccini di Firenze per “Teatro Puccini Comedy Show”. Dopo Luca Ravenna e Filippo Giardina, “Confessioni di una coppia scambista al figlio morente” è lo spettacolo di “satira estrema” che mercoledì 16 febbraio vede protagonista Alessandro Gori (Lo Sgargabonzi). Lunedì 7 marzo approda il “Live” di Stefano Rapone, mentre sabato 19 marzo il collettivo Il Terzo Segreto di Satira presenta lo spettacolo cult “Barabba – Corso di sopravvivenza al paese reale”. Chiude venerdì primo aprile Daniele Tinti e il suo “Dilemma”.

Info spettacoli

Teatro Puccini – via delle Cascine, 41 – Firenze

Info tel. 055.362067 – 055.667566

https://www.bitconcerti.it – https://www.teatropuccini.it

Prevendite

Online su https://www.ticketone.it

Nei punti prevendita di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)