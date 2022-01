Fondazione Egri per la Danza apre un’audizione per la selezione di danzatori e danzatrici professionisti

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La Fondazione Egri per la Danza indice un’audizione per la selezione di danzatori e danzatrici professionisti da inserire nell’organico della Compagnia EgriBiancoDanza con effetto immediato.

L’audizione è in programma domenica 20 marzo alle ore 12.00 nella sede della Compagnia EgriBiancoDanza a Torino in Via G. B. Vico 11. Indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/ujco59R4qjXjKZ7R8

La Compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco nasce a Torino nel 1999. La Compagnia eredita l’esperienza più che trentennale della precedente Compagnia I Balletti di Susanna Egri. Si distingue, per un repertorio fatto di opere piene di valori sociali e spirituali firmate da Raphael Bianco e coreografi del panorama artistico italiano e internazionale. La Compagnia EgriBiancoDanza incarna alcuni dei caratteri e valori distintivi della Fondazione Egri per la Danza: curiosità, radici e innovazione, ricerca e condivisione. Valori che sono richiesti a tutti gli artisti della Compagnia. EgriBiancoDanza si compone di danzatori stabili provenienti da esperienze professionali di alto livello e possiede un solido repertorio fatto performance teatrali, alle installazioni e lavori site specific che immergono lo spettatore nell’opera.

Inviare candidature a: organizzazione@egridanza.com

– cv in formato pdf comprensivo di dati anagrafici, mail e numero di telefono

– link video YouTube o Vimeo

– foto di scena in formato jpg o jpeg

lettera motivazionale

E’ considerata premiale la disponibilità immediata all’ingaggio

Le candidature che non rispetteranno le indicazioni sopra elencate non verranno prese in considerazione.

La Direzione Artistica della Compagnia durante la selezione delle candidate considererà positivamente l’utilizzo delle punte.

Scadenza invio candidature via mail entro e non oltre il 13 marzo 2022.

L’iniziativa si svolge nel pieno rispetto dei decreti ministeriali volti al contenimento della situazione sanitaria legata al Covid-19

Per conoscere meglio la compagnia visita il nuovo sito www.egribiancodanza.com