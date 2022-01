“Futura” – il documentario collettivo di Rohrwacher, Munzi e Marcello

Sarà un film documentario, “Futura”, ad inaugurare il 2022 per quanto riguarda il percorso “Le vie del sacro” del Teatro Cristallo, delle ACLI di Bolzano, della Diocesi di Bolzano-Bressanone, della Caritas di Bolzano-Bressanone e del Centro per la pace di Bolzano. L’appuntamento è per sabato 15 gennaio alle 17 in sala Teatro in via Dalmazia 30 a Bolzano. Il Teatro Cristallo ospiterà infatti la proiezione del film “Futura”, prodotto da Avventurosa con Rai Cinema, un’inchiesta collettiva che esplora l’idea di futuro di ragazzi e ragazze tra i 15 e i 20 anni incontrati nel corso di un lungo viaggio attraverso l’Italia.

È un lavoro condiviso, nato dalla volontà, insolita per la cineproduzione italiana, di Alice Rohrwacher, Francesco Munzi e Pietro Marcello, che sono riusciti a raccontare i giovani italiani e a tratteggiare, attraverso i loro occhi e le loro voci, un affresco del nostro Paese. Un lavoro documentaristico che era partito qualche tempo prima della pandemia, che voleva essere un occhio in strada, nelle vie, nei paesi d’Italia e che poi si è dovuto adattare alle restrizioni del covid-19 e così si è sviluppato in modo quasi carbonaro, all’interno di alcuni gruppi strutturati di giovani, piccole galassie di persone più che mai desiderose di raccontare e raccontarsi la realtà.

La domanda più apprezzata che è stata loro posta per contribuire alla realizzazione del film è stata proprio “futura”, un interrogativo che, nella sua ampiezza, lasciava a tutti la libertà di rispondere. Ed è stato grazie alle risposte spontanee dei ragazzi che i registi hanno potuto incanalare la loro energia, il loro slancio, l’immaginazione, la capacità di fare gruppi e soprattutto la capacità di sognare, nonostante tutto. Alla proiezione di sabato al Teatro Cristallo sarà presente Stefano Laffi, autore del soggetto.

Il costo del biglietto intero è di 7 euro, ridotto a 5 euro per chi è in possesso della Cristallo Card.

E’ possibile acquistare i biglietti per questo film e per gli altri spettacoli ed eventi della stagione del Teatro Cristallo presso la cassa del Teatro, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30/ il giovedì e il sabato anche dalle 10 alle 12 ed un’ora prima di ogni spettacolo. E’ possibile acquistare e scegliere il proprio posto in sala anche online, con carta di credito, sul sito del Cristallo www.teatrocristallo.it

Per poter accedere alla sala è necessario essere in possesso della certificazione verde rinforzata (Super Green Pass).