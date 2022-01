Il Giorno della Memoria al Teatro Reims

Per il Giorno della Memoria, il Teatro Reims presenta due eventi nell’ambito progetto Diamo Voce! realizzato con il patrocinio della CRF.

Ormai un classico per il Teatro Reims, uno spettacolo visto da centinaia di studenti e interpretato da giovanissimi attori.

La piéce racconta la costrizione, il buio ed il silenzio imposto, rotti da un grido, espressi nelle parole di una giovane adolescente.

Le parole di Anne ci fanno dono di una speranza assoluta: nonostante tutto io credo, credo nell’intima bontà dell’uomo.

Dall’alto dei suoi tredici anni ci invita a riflettere sulla costrizione, ci spinge a guardare in quel buio, ci esorta a rompere quel silenzio con gli occhi di una giovane ragazza privata della sua libertà.

L’interpretazione ci riporta all’essenza di quell’età, portando un messaggio puro ed emozionante. Per non dimenticare, per ricordare, per non sbagliare mai più.

Il 27 e 28 Gennaio

Dalle ore 18:00 – “Music & Teatro Tales: Anna Frank, racconto della musica del suo tempo”

Lezioni concerto, con Valentina Leoni (soprano) e Alessandro Manetti (pianoforte), con le quali percorreremo quell’epoca oscura approfondendo le relazioni tra generi musicali e platee diverse.

Chi erano gli ascoltatori e che cosa volevano celebrare andando a teatro.

Dalle ore 21:00 – “Il Grido delle Stelle”

Trasposizione teatrale liberamente ispirata ai racconti di Anna Frank

di Silvia Del Secco

Regia di Antonio Susini

PREVENDITA (per lo Spettacolo):

Online su TicketOne: https://www.ticketone.it

Circuito Boxoffice Toscana: https://www.boxofficetoscana.it/it/

Cassa Teatro Reims il Giovedì dalle 18:00 alle 19:00 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Tutti gli spettacoli al Teatro Reims si tengono il sabato sera, alle 21 e la domenica e festivi il pomeriggio alle 17.

Il costo del biglietto per ogni spettacolo è: € 15 intero – € 13 ridotto.

Speciali riduzioni sono riservate agli Under 25

Il Teatro Reims ha anche una pagina Facebook (https://www.facebook.com/teatroreims/) dove si possono trovare informazioni sugli spettacoli, curiosità sul dietro le quinte della vita del teatro e sui Laboratori teatrali annuali.

Per maggiori informazioni: https://teatroreims.it