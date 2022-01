Il nuovo progetto di Siamo La Fam ”WE THE SQUAD – SLF MIXTAPE VOL.1”

Fuori a mezzanotte per Columbia Records Italy/Sony Music Italy WE THE SQUAD – SLF MIXTAPE VOL.1, il nuovo progetto di SLF (Siamo La Fam) – collettivo rap composto da MV Killa, Yung Snapp, Lele Blade, Vale Lambo e Niko Beatz, fuoriclasse assoluti della scena urban – già preordinabile in digitale e in formato vinile.

13 tracks inedite, oltre alle già note Ready e Travesuras impreziosite dai featuring con Fabri Fibra, Geolier, Tony Effe, Fire! e Sosa94.

Come miccia che innesca il mixtape esplosivo di SLF, Dream team mixa spagnolo, inglese e napoletano per celebrare il collettivo e introdurre al pubblico La Fam, mettendo subito in chiaro: WE THE SQUAD; sound filo-americani quelli che caratterizzano Nu coufn e Surf, barre che ondeggiano tra rolex, oro e play; passione e amicizia su una base cruda è Best friends, che con una reference pop – kiss me hard before you go – racconta tutte le sfaccettature dei rapporti di coppia; SLF in the game, il rap è l’unica strada percorribile, esigenza espressa tra le rime di Pe forz, mentre Travesuras è un’ondata di travolgente reggaeton, la hit dal gusto internazionale che fa sognare l’estate in pieno inverno; 18 anni è un innonostalgico alla vita sfrenata di chi insegue un’ambizione forte, a cui si aggiunge il prezioso contributo di Fabri Fibra e Geolier; Chyper è contaminazione di generi e linguaggi diversi che mostrano la storia di SLF come in una pellicola cinematografica, anche qui l’apporto di Geolier; Jetski, Playboy e Cadillac ft. Tony Effe e Geolier, segnano un ritorno alle origini, geografiche e stilistiche, del collettivo; Trendy con Fire! è la quota internazionale del mixtape e Ready, già singolo di successo ft. Geolier, prepara a Sorry921 ft. Sosa94, che con le sue sonorità trap a tratti punk porta a Day one, la chiave R&B e chill del progetto, manifesto della versatilità di SLF e della sua imponenza sulla scena urban.

“Realizzare il mixtape con amici-artisti è sempre stato un mio desiderio.” – Lele Blade

“Sono cresciuto con i mixtape americani, realizzarne uno insieme ai miei fratelli è un sogno che si realizza.” – MV Killa

“Questo è un altro film finito, uno di quelli iconici, questa volta l’ho fatto con la mia famiglia, per me è già storia.” – Vale Lambo

“Siamo sempre stati in studio insieme e l’esigenza di dar vita a un disco era diventata sempre più forte. La libertà data dal concetto di mixtape ci ha fatto divertire molto.” – Yung Snapp

“Dopo anni finalmente siamo riusciti a realizzare questo primo disco insieme, un piccolo passo verso un qualcosa che durerà per sempre.” – Niko Beatz

TRACKLIST

Dream Team Nu Cuofn Surf Best Friends Pe Forz Travesuras 18 Anni ft. Fabri Fibra & Geolier Chyper ft. Geolier Jetski Playboy Cadillac ft. Geolier & Tony Effe Trendy ft. Fire! Ready ft. Geolier Sorry921 ft. Sosa94 Day One

MV KILLA, Marcello Valerio, classe 1995, pubblica il suo primo album “Giovane Killer” nel 2019, seguito da “Hours”, realizzato in coppia con Yung Snapp. Tra le sue collaborazioni, anche “Babyma” contenuto nell’album Fastlife 4 di Guè, “Ammò Ma Chi T Sap” nel disco di Geolier e “Like This Like That” in MM4 di Madman, ancora una volta in coppia con Yung Snapp.

YUNG SNAPP, Antonio Lago, classe 1996, producer e beat maker, che nel 2020 rilascia alcuni singoli che anticipano “Hours”, il primo album in studio da rapper realizzato in collaborazione con MV Killa.

LELE BLADE, Alessandro Arena, classe 1989, il cui primo album da solista, “Ninja Garden” esce nel 2018, il secondo, “Vice City”, nel 2019 con la BFM Music e l’ultimo, “Ambizione”, a settembre di quest’anno, che ha segnato l’inizio della collaborazione con Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

VALE LAMBO, Valerio Apice, classe 1991, il cui primo album da solista “Angelo” esce nel 2018 e il secondo, “Come il Mare”, nel 2019, seguito quest’anno dal singolo “WEOM”, primo lavoro per Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

NIKO BEATZ, Nicola Vignola, classe 1986, producer e beat maker, produttore di alcuni brani come ”O MARE” e del singolo “WEOM” di Vale Lambo.

INSTAGRAM:

SLF

MV KILLA

YUNG SNAPP

LELE BLADE

VALE LAMBO

NIKO BEATZ