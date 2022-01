Il Parioli, al via i concerti del lunedì con Chiamatemi Mimì

Importanti collaborazioni arricchiscono la stagione del Parioli. L’Associazione OMNIARTE, sotto la direzione artistica del M. Maurizio Trippitelli porta in scena “I Concerti del Lunedì in Teatro” a partire dal 24 gennaio 2022. La rassegna aprirà con “Chiamatemi Mimì” di Paolo Logli, con Marco Morandi e Claudia Campagnola

A seguire, per “I Concerti del Lunedì in Teatro”, una serie di concerti che spazieranno nei vari generi musicali tra classico, popolare, etnico crossover e musica d’autore. Solo per citarne qualcuno: WE ALL LOVE ENNIO MORRICONE è un concerto teatrale ispirato all’omonimo CD prodotto da Luigi Caiola, manager del Maestro Morricone per 18 anni, pubblicato da Sony nel febbraio 2007 per celebrare l’Oscar alla Carriera di Ennio Morricone, ENZO AVITABILE in concerto, CAROSONAMENTE omaggio a Renato Carosone con Peppe Servillo e i Solis String Quartet, CARMINA BURANA di Carl Orff (versione originale).

Questo il calendario degli appuntamenti:

24 gennaio ore 21.00 “Chiamatemi Mimì”

con Marco Morandi e Claudia Campagnola

di Paolo Logli regia Norma Martelli

Un percorso intimo, privato, sussurrato sul filo dei ricordi d’infanzia, dei batticuori e delle pazzie della giovinezza. Ma anche l’urlo lacerante del dolore di una donna che ha saputo donarci alcune delle interpretazioni più intense degli ultimi decenni: Mia Martini. Chiamatemi Mimì celebra una delle artiste italiane più grandi, un’icona. Mimì donna ferita, Mimì donna orgogliosa, Mimì vittima di indecenti maldicenze, additata come porta jella, uccisa professionalmente dalle male lingue.

Mia Martini, grande artista e icona femminile. Una pantera sul palco, un’anima fragile nella vita. Mimì come angolino del cuore di ognuno di noi, sulle note di canzoni che nel cuore ci abitano, e non se ne vanno più. L’intensa recitazione di Claudia Campagnola, capace di cogliere e far vibrare le disparate corde dell’animo di Mia Martini, e l’affascinante scelta di affidare le note delle canzoni e il canto stesso ad una voce maschile, quella di Marco Morandi ci regalano un viaggio nell’anima di una signora della canzone e nei fragili sentimenti di una donna troppo innamorata dell’amore.

14 febbraio ore 21.00 “T’Ammore – The spirit of Naples”

Uno spettacolo di musica e danza, un cammino tra i brani del repertorio della canzone classica napoletana e delle danze tradizionali campane riproposte con suoni e arrangiamenti moderni. Tre cantanti, tre musicisti, un’attrice e cinque ballerini in una performance in pieno spirito napoletano.

15 febbraio ore 21.00 We All Love Ennio Morricone

We All Love Ennio Morricone è un concerto teatrale ispirato all’omonimo CD prodotto da Luigi Caiola, manager del Maestro Morricone per 18 anni, pubblicato da Sony nel febbraio 2007 per celebrare l’Oscar alla Carriera di Ennio Morricone. Il concerto ripropone, con gli stessi arrangiamenti, i brani del CD eseguiti dai musicisti che hanno collaborato con Morricone in tutti i suoi concerti in giro per il mondo durante i 18 anni di management di Luigi Caiola, e più precisamente: Ludovico Fulci (tastiere), Giovanni Civitenga (basso elettrico), Nicola Costa (chitarre), Massimo D’Agostino (batteria), Maurizio Trippitelli (percussioni). A questi musicisti si aggiungono i due cantanti Maria Di Bernardo e Stefano Tanzillo. I brani di We All Love sono intervallati da frammenti di “My Life, My Music”, video-intervista ad Ennio Morricone, prodotta da Luigi Caiola con la Regia di Giovanni Morricone, in cui il compositore esprime le proprie idee riguardo alla sua stessa musica. Il repertorio musicale comprende i più noti temi di musica per il cinema scritti da Morricone attraverso arrangiamenti molto particolari, alcuni dei quali scritti dagli artisti che hanno partecipato al CD e altri scritti appositamente dallo stesso Morricone, assicurando una vivace alternanza di stili e linguaggi musicali e forte dinamismo all’intero spettacolo

21 febbraio ore 21.00 “Il battito della terra”

con Maurizio Trippitelli percussion ensemble

Una performance – concerto densa di atmosfera e di emozioni in cui la sperimentazione e la contaminazione di nuovi linguaggi musicali evolvono in sonorità inedite, dalle danze del Mediterraneo ai suoni del deserto, dai ritmi del reggae alle sonorità jazz, il tutto affidato ai virtuosi percussionisti dell’Ensemble ideato e diretto da Maurizio Trippitelli.

14 marzo ore 21.00 “Salvamm o’Munno”

con Enzo Avitabile

Un concerto, un incontro “intimo”, nel quale Avitabile guida il pubblico attraverso un percorso fatto di emozioni e di conoscenza di un linguaggio musicale personalissimo ed originale che lo ha reso uno dei riferimenti mondiali della “World Music” e probabilmente l’artista italiano più rappresentativo di questo genere. Un artista che canta il Sud, che non è solo sud geografico ma uno stato dell’animo e della condizione umana.

28 marzo ore 21.00“Etnomozart”

con Maurizio Trippitelli percussion ensemble

Funambolo delle percussioni, Maurizio Trippitelli propone un viaggio musicale evocativo e suggestivo in cui espressività e ricerca rivelano potenzialità timbriche sorprendenti di una enorme varietà di strumenti a percussione. Gli arrangiamenti dei brani di ispirazione etnica, abilmente intrecciati con le citazioni tematiche di Mozart, esplorano l’incontro fra tradizione e innovazione, classico e contemporaneo, colto e popolare.

11 aprile ore 21.00 “Carosonando”

con Peppe Servillo e i Solis String Quartet

Un viaggio nella musica di Renato Carosone, nella vita colorata, ironica, spassionata che nel dopoguerra lui seppe cantare ed interpretare. Oltre ai titoli più famosi avranno spazio brani meno noti che raccontano un Carosone “altro”, sempre vitale, anche nella narrazione d’amore. Il tutto nella solita versione sobria ed elegante dei Solis che riusciranno a far apprezzare in controluce la voce di un singolare autore italiano

9 maggio ore 21.00 “Carmina Burana”

di C. Orff, versione originale per soli pianoforti, percussioni e coro

Indiscusso capolavoro di Carl Orf della letteratura musicale del ’900, I Carmina Burana con i suoi canti medievali goliardici, con temi religiosi, politici, morali, amorosi, bacchici e satirici, in strofe e versi rimati, è uno dei più popolari pezzi di musica classica al mondo.

CARD libere

Biglietti:

*I prezzi sono comprensivi di prevendita

Le riduzioni sono riservate agli under 26, over 65.

Sono previste ulteriori riduzioni su abbonamenti e biglietti per Cral, Scuole, Gruppi, Associazioni convenzionate, contattando l’Ufficio Promozione del Teatro.

il PARIOLI

Via Giosuè Borsi, 20

Orario Di Apertura Botteghino Dal 7 dicembre martedì, mercoledì, venerdì 10.00–13.30/15.30–19.00, giovedì 10.00–19.00. sabato e domenica 12.00–19.00.

