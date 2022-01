”Il Piccolo Principe” in scena a Spazio Arteatrio

La storia del piccolo principe è raccontata da uno dei protagonisti, l’Aviatore, trovatosi in mezzo al deserto per via di un guasto al suo aereo. In questa situazione avviene l’incontro con il Piccolo Principe, un bambino biondo che si presenta con una richiesta assurda … come solo un bambino sa fare! Il piccolo principe racconta di essere arrivato da un piccolo pianeta e di aver incontrato strani personaggi, adulti egocentrici e materialisti, lontani dai valori più importanti dell’esistenza. Così inizia l’amicizia tra i protagonisti, attraverso un racconto poetico, un viaggio sotto forma di educazione sentimentale che affronterà temi come il senso della vita e il significato dell’amore e dell’amicizia. Ogni incontro narrato diviene uno spunto di riflessione per lo spettatore, che li interpreta come allegorie o stereotipi della società moderna e contemporanea. Una storia che apre il cuore di grandi e bambini.

Il PICCOLO PRINCIPE

Tratto dall’omonimo libro di Antoine De Saint- Exupèry

Adattamento e Regia Alessia Tona

Coreografie Laura Sodano

Assistenti alla regia L. Sodano / M. Canforini

Con:

Mirko Basile

Maurizio Canforini

Desiree Borrelli

Federica Martini

Elena Valentini

Giovanni Alaimo

Lucrezia Novaglio

Simona Borghese

Salvatore Mosca

Matteo Di Pinto

Irene Egidi

Per info e prenotazioni

prenotazioni@arteatrio.it

333-3854355/351-9752453

Spazio Arteatrio

Via Nicola Maria Nicolai 14-00156 Roma