Il Teatro del lunedì – nuovi incontri in modalità blended, online e in presenza

Facendo tesoro di un periodo di chiusura obbligata, nel gennaio 2021 i direttori di deSidera Teatro Oscar hanno dato inizio all’esperimento del Teatro del Lunedì: una rassegna di incontri settimanali che avvenivano via Zoom, in una sorta di salotto o foyer virtuale che raccoglieva chiunque avesse il desiderio di continuare a ritrovarsi in compagnia e parlare. Parlare di tutto: città, poesia, politica, arte, musica, linguaggio, educazione, natura, sport…

Ora che timidamente stiamo riconquistando la possibilità di ritrovarci faccia a faccia, resta l’eredità di quella scintilla e risuonano con nuova forza le domande che la crisi aveva spalancato in noi: cosa significa veramente incontrare l’Altro? Cosa vuol dire conoscere, fare esperienza del mondo che ci circonda, senza appiattirlo o consumarlo? Da questo desiderio di incontrare e conoscere nasce la nuova redazione de “Il Teatro del Lunedì”, un gruppo di lavoro composto da studenti universitari e lavoratori under-30 che prosegue l’attività intrapresa dai direttori dell’Oscar durante i mesi di lock-down. La nuova versione del Teatro del Lunedì si presenta come una finestra teatrale: uno squarcio sul mondo pensato per osservare e commentare la realtà che ci circonda, ma anche uno spazio dove contaminarsi con forme e linguaggi differenti, dove tentare nuovi modi d’espressione, nuove prospettive per guardarsi.

IL TEATRO DEL LUNEDÌ

progetto diretto da Gianmarco Bizzarri e Mattia Gennari

con il patrocinio di Gabriele Allevi, Luca Doninelli e Giacomo Poretti

in redazione Bernardo Archidi, Gianmarco Bizzarri, Gabriele Bravi, Benedetta Broggi, Pietro Cantù, Sebastiano Colaluce, Mattia Gennari, Michela Invernizzi, Nicolò Riccardo Lastrico, Giovanni Milillo, Caterina Rota, Maddalena Savorana, Giulia Villa, Giorgia Zuntini

Lunedì 24 gennaio – ore 18.30

Dal vivo: TEATRO OSCAR – Via Lattanzio 58/a, Milano

In diretta streaming sul canale YouTube di deSidera Teatro Oscar: https://www.youtube.com/channel/UC641ccj98GSQSZFey5UYpWQ

con Ali Ehsani e Davide Biella

in collaborazione con Vita non profit

La storia dei generi teatrali ci offre una finestra per accorgerci di come giudichiamo ciò che accade. Come sottolineava George Steiner (La morte della tragedia, 1961), rispetto al “dramma” del teatro moderno, la tragedia e la commedia condividevano la coscienza del limite dell’uomo e, insieme, il mistero del suo destino. La tragedia dell’Afghanistan ci mette di fronte allo stesso mistero: lo spaesamento delle vittime, l’assurdità di una vita spezzata, rappresentano una domanda che ci interpella direttamente, richiamandoci al bisogno di una prospettiva più ampia. Non è più sufficiente riconoscere la drammaticità della situazione: occorre affondare nella crepa, sondare il mistero giocando a carte scoperte.

