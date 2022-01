La bayadère – i cast delle recite di gennaio

Calorosissimo il successo della Anteprima Under30 il 20 dicembre e della prima rappresentazione del 21; ora, dopo la prima tv il 31 dicembre su Rai 5 e RaiPlay, La bayadère di Rudolf Nureyev riprende le rappresentazioni il 25, 26, 27, 28 e 29 gennaio (con due recite, alle 14.30 e alle 20), a cui si aggiunge una serata straordinaria, il 22 gennaio, riservata a favore della Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus. Si offre così al pubblico la possibilità di tornare ad assistere alla produzione inaugurale della Stagione di Balletto 2021/2022, rappresentata finora solo dal Balletto dell’Opéra di Parigi per cui fu creata nel 1992 e ora per la prima volta messa in scena dal Corpo di Ballo della Scala con nuove scene e costumi disegnati appositamente per questa prima scaligera da Luisa Spinatelli, che rinnova la sua collaborazione con la Scala e con Manuel Legris, così come Kevin Rhodes, nuovamente sul podio dell’Orchestra della Scala.

Protagonisti degli intrighi e dei drammi d’amore della bella Nikiya, la danzatrice del tempio, del nobile guerriero Solor votato all’amore per lei, a sua volta ambita dall’Alto Bramino, ma irretito dalle trame di corte e costretto a sposare Gamzatti, figlia del Rajah, diversi cast: il 25 gennaio (e la sera del 29) Martina Arduino (Nikiya), Marco Agostino (Solor) e Alice Mariani (Gamzatti); il 26 gennaio e nella pomeridiana del 29 Vittoria Valerio (Nikiya), Claudio Coviello (Solor), Virna Toppi (Gamzatti). Il 27 gennaio saranno in scena Nicoletta Manni (Nikiya), Nicola del Freo (Solor) e Virna Toppi (Gamzatti).

Il 28 gennaio sarà in scena Svetlana Zakharova, nel ruolo di Nikiya, che l’ha vista acclamata alla Scala nelle versioni Makarova e Grigorovich, e che danzerà per la prima volta accanto a Timofej Andrijashenko (Solor); nel ruolo di Gamzatti Maria Celeste Losa.

Il cast che ha aperto le rappresentazioni il 21 dicembre tornerà in scena nella recita straordinaria del 22 gennaio a favore della Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, che vedrà dunque protagonisti Nicoletta Manni (Nikiya), Timofej Andrijashenko (Solor) e Maria Celeste Losa (Gamzatti).

Date

Martedì 25 gennaio 2022 – ore 20 – Turno Prime Balletto

Mercoledì 26 gennaio 2022 – ore 20 – Turno P

Giovedì 27 gennaio 2022 – ore 20 – Fuori abbonamento

Venerdì 28 gennaio 2022 – ore 20 – Turno R

Sabato 29 gennaio 2022 – ore 14,30 – Fuori abbonamento

Sabato 29 gennaio 2022 – ore 20 – Turno O

Prezzi

da € 10 a € 180 (inclusa prevendita)

www.teatroallascala.org

Sabato 22 gennaio – ore 20: Serata straordinaria a favore della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus



Info e prenotazioni Tel. 02 54 12 29 17

eventi@nph-italia.org

www.fondazionefrancescarava.org