”La regina della neve” – prodotto da Centrale dell’Arte

Il piccolo Kay ha seguito il richiamo della Regina della neve e il suo cuore si è ghiacciato. Ma la sua amica Gerda non si rassegna e per cercarlo è disposta ad affrontare mille avventure: incontrerà fiori parlanti, briganti terribili, renne e vecchie sciamane… e voi siete pronti al viaggio verso il paese dei ghiacci? Lo spettacolo è tratto dalla magica fiaba di Andersen, in cui dominano l’elemento magico, e l’atmosfera fantastica ed è in questa chiave che si muove la messinscena: una scenografia in continua trasformazione, di forte impatto visivo fusa con le magiche atmosfere video, ci trasporta dalle violente tempeste di neve, alle aurore boreali, ai mille colori dei fiori, alle corse rocambolesche nelle fitte foreste nordiche.

età consigliata dai 4 anni // durata 60 minuti

I biglietti acquistati per la replica dello scorso 8 dicembre sono validi per questa data

