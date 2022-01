L’avventura dolce e amara di due fratelli: “Il grande gioco” al Teatro Corsini di Barberino di Mugello

Al Teatro Corsini di Barberino di Mugello sabato 5 febbraio, ore 19.00, va in scena “Il grande gioco”. L’avventura dolce e amara di due fratelli in una storia che commuove e diverte. Sul palco lo storico attore del Teatro Pirata Silvano Fiordelmondo insieme a Fabio Spadoni, attore con sindrome di Down, la regia è di Simone Guerro, testi di Silvano Fiordelmondo, Simone Guerro e Francesco Niccolini, musiche originali di Emilio Marinelli.

Lo spettacolo racconta la storia di Hector e Papios, due fratelli, una vita sola, vissuta come un gioco fatto di condivisione, complicità e affetto smisurato. Una notizia inaspettata irrompe nella loro vita e modifica il ritmo della loro relazione. Da quel momento parte una nuova avventura: i due compilano una lista dei desideri, da esaudire tutti, sfidando il tempo, come ogni grande gioco che si rispetti. In questo modo, in un divertimento continuo, che passa per un rocambolesco viaggio al mare, un’improbabile serata in discoteca, un luna park e un ultimo inatteso desiderio, si arriva alla fine di una intensa giornata. I due fratelli si lasciano andare, ognuno per il suo viaggio, serenamente perché consapevoli di avere vissuto tutto quello che c’era da vivere. La lista dei desideri è finita ma non la loro straordinaria storia.

Info e prenotazioni

Teatro Corsini

via della Repubblica 3 Barberino di Mugello (Fi)

tel. 055841237 teatrocorsini@gmail.com www.catalyst.it

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Corsini e sul Circuito Box Office Toscana e Ticketone: https://www.boxofficetoscana.it/it/ – https://www.ticketone.it

orario biglietteria: mercoledì (16.30-20.00); giovedì (16.30-19.00); sabato (10.00-13.00)

La stagione teatrale del Teatro Corsini è organizzata da Catalyst con il sostegno di: Comune di Barberino di Mugello, Regione Toscana, Ministero per i beni e le attività culturali, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze.