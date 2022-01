“Le avventure di Pinocchio” – Con i Pupi di Stac

Domenica 23 gennaio ore 16.45

Pupi di Stac

Le avventure di Pinocchio

di Enrico Spinelli

regia Enrico Spinelli

burattini Roberta Socci

costumi Giulio Casati

scenografie Massimo Mattioli

musiche Enrico Spinelli

Progettata e mai realizzata da Laura Poli, fondatrice della Compagnia assieme a Carlo Staccioli, questa versione integrale di Pinocchio è stata messa in scena dai Pupi di Stac nel 1999.

L’impianto scenico, di grande impatto, prevede l’uso di due baracche di burattini, una struttura-schermo per le ombre e di scenografie su palco. Fedeli al testo originale se ne è mantenuta la composizione narrativa ad episodi rappresentandoli alternando le tecniche espressive. Fanno da collante nel primo atto la patetica figura di Geppetto (in carne ed ossa) e nel secondo un Pinocchio sempre più impelagato nelle onde del Mare. Il finale, in cui si è voluta mantenere seppure alleggerita la lezione morale del Collodi, riserva una piccola sorpresa!

età consigliata dai 4 ai 10 anni // durata 65 minuti

Biglietti:

posto unico numerato € 8,00

(esclusi diritti di prevendita)

La biglietteria è aperta ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone

Acquisto on line su https://www.teatropuccini.it

INFORMAZIONI: 055.362067 – 055.210804

Gli spettacoli andranno in scena nel rispetto delle norme Anti-Covid 2019

Teatro Puccini

Via delle Cascine 41 50144 Firenze

www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini