”Liberamente oltre” – Di Freddy Fioravanti

La galleria Art GAP, a due passi da Piazza Largo Argentina, è lieta di accogliere direttamente dalla Germania l’artista Freddy Fioravanti, dal 15 al 21 gennaio 2022 per la sua mostra personale “Liberamente oltre”, a cura di Federica Fabrizi.

Freddy Fioravanti nel suo percorso artistico non si è mai limitato a seguire una sola direzione perché questo lo avrebbe limitato, danneggiando la sua creatività. Il suo fare artistico viene ispirato dall’esperienza quotidiana. Nelle sue tele troviamo un connubio perfetto tra arte e vita. Fioravanti non ama i limiti per questo sceglie di vivere la sua vita liberamente senza condizionamenti guidati dai clichè della società contemporanea, questo gli permette di sentirsi libero sperimentando istintivamente il mondo.

Tutte le sue opere sono ispirate a situazioni vissute, a persone incontrate e sensazioni provate. Nelle sue rappresentazioni inserisce delle caratteristiche grottesche, in quanto qualsiasi forma di puro realismo lo annoia. Lui stesso definisce il suo stile come Realismo Grottesco perché quando dipinge rappresenta le cose come le vede e le percepisce personalmente, usando vari clichè.

Freddy Fioravanti afferma: “Per me, la vita stessa non è necessariamente una passeggiata in un letto di rose, ma è dura, ruvida, interessante, insidiosa e spesso molto molto sporca, per citare solo alcuni lati della vita. E così nelle mie opere si riconosce la vita reale con tutte queste situazioni grottesche che la vita ci riserva e noi o facciamo finta che non esistano o le ignoriamo fin dall’inizio”.

Sito ufficiale: www.artgap.it Facebook: ART GAP Instagram: art_gap_gallery