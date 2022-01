”Margherite” al Teatro delle Ariette per la Giornata della Memoria

È ormai un appuntamento fisso per il Teatro delle Ariette realizzare azioni teatrali per la Giornata della Memoria sempre con ampia partecipazione dei cittadini della Valsamoggia. Quest’anno il titolo dell’evento, realizzato con il Collettivo La Notte, è “Margherite” che si svolgerà al Teatro delle Ariette (via Rio Marzatore 2781 – Valsamoggia, Bologna) sabato 29 gennaio(ore 21) e domenica 30 gennaio (ore 18.30), con ingresso gratuito.

Tratto da “Il dolore” di Marguerite Duras, lo spettacolo, drammaturgia e regia di Paola Berselli e Stefano Pasquini, vede in scena Caterina Caravita, Sofia degli Esposti, Anita Farneti, Barbara Gaiani, Alessandro Memoli, Benedetta Paganini, Lorenzo Parmeggiani, Giuseppe Patti, Elena Vignoli, Giorgia Vivarelli.

Margherite in un campo: è la primavera del 1945 e la disfatta tedesca ormai evidente. Robert Antelme prigioniero, in un campo di concentramento. Di lui nessuna notizia. Potrebbe essere morto. Marguerite Duras, a Parigi, cerca sue notizie, aspetta il suo ritorno. Marguerite è la moglie di Robert. Non sono i personaggi di un romanzo, ma i protagonisti di un pezzo di Storia. Robert non è un ebreo ma un prigioniero politico, membro della Resistenza francese, assieme a Marguerite, a Mitterand e tanti altri. È un intellettuale, uno scrittore, come sua moglie. Marguerite non ricorda né dove, né come, né quando, ma scrive il diario della sua attesa, del ritorno del marito, del loro incontro, del loro ritrovarsi diversi e cambiati dopo l’involontaria, dolorosa e irrimediabile separazione. Quando negli anni ottanta ritrova per caso i quaderni blu su cui aveva scritto questo diario decide di pubblicarlo col titolo “Il dolore”.

Il Teatro delle Ariette e il Collettivo La Notte lo mettono in scena in occasione di questa Giornata della Memoria, in piena pandemia, moltiplicando i protagonisti. Ci sono molte Margherite e molti Robert. Potrebbe essere la storia di ognuno di noi, in qualsiasi tempo, in qualsiasi luogo. Tutto comincia con una separazione forzata. Poi la ricerca, l’attesa e il ritorno impossibile. Il dolore di una ferita che non può guarire.

Info e prenotazioni Ingresso gratuito.

Tel. 051 6704373 – www.teatrodelleariette.it

FB https://www.facebook.com/teatrodelleariette/

IG https://www.instagram.com/teatrodelleariette/?hl=it

Per accedere è necessario il Super Green Pass e mascherina Ffp2. Gli appuntamenti si svolgeranno nel massimo rispetto delle regole antiCovid.