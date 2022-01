”Morricone e noi” con Paolo Vivaldi al pianoforte al Teatro Vascello

10 febbraio 2022 giovedì h 21

MORRICONE E NOI

M° Paolo Vivaldi al pianoforte, Giovanna Famulari al violencello, M°Alberto Mina al violino

arrangiamenti M° Paolo Vivaldi e M° Alessandro Sartini

Introdurranno il concerto Claudio Fuiano, storico editore del maestro Morricone e Michelangelo Cardinaletti grande amico del compositore

Il concerto per rendere omaggio al genio di Ennio Morricone con un programma dedicato all’approfondimento del suo repertorio, non solo attraverso i brani più celebri, ma anche con la riscoperta di colonne sonore meno conosciute e frequentate dal grande pubblico, va in scena in concomitanza dell’uscita del film dedicato al grande maestro Ennio Morricone di Giuseppe Tornatore, presentato con successo a Venezia e ora in sala per due giorni di anteprime su tutto il territorio nazionale, il 29 e 30 gennaio, e poi in tutti i cinema dal 17 febbraio. Il “noi” rappresenta la generazione di compositori del M° Vivaldi che ha iniziato la sua attività di autore di colonne sonore respirando e vivendo a stretto contatto con la genialità immensa del grande Maestro.

Per l’occasione Vivaldi ha selezionato una serie di partiture di assoluto valore. Nel corso della serata sarà spiegato il procedimento compositivo di ogni singolo brano del M° Morricone, con l’obiettivo di fornire al pubblico le indicazioni necessarie per addentrarsi nel suo universo sonoro. In particolare verrà eseguito in prima esecuzione assoluta il tema del film “Labbra di lurido blu” del quale non esiste nessuna partitura né incisione. Nel corso del concerto verranno eseguite anche composizioni del M° Vivaldi, affermato autore di molte colonne sonore per il cinema e la televisione, ispirate proprio all’estetica musicale di Morricone. Sul palco si esibiranno, insieme al M° Paolo Vivaldi al pianoforte, la straordinaria violoncellista Giovanna Famulari che vanta un curriculum di collaborazione con i più grandi artisti italiani e il M° Alberto Mina, virtuoso violinista e prima parte dell’Accademia di Santa Cecilia. Le musiche verranno eseguite sulle immagini dei film citati. Gli arrangiamenti sono stati curati dal M° Paolo Vivaldi e dal M° Alessandro Sartini.

ENNIO MORRICONE (1928 – 2020)

Metti, una sera a cena (1969) di Giuseppe Patroni Griffi Novecento (1976) di Bernardo Bertolucci La Califfa (1970) di Alberto Bevilacqua Love affair (1994) di Glenn Gordon Caron Labbra di lurido blu (1975) di Giulio Petroni Marco Polo (1982) miniserie tv di Giuliano Montaldo Un sacco bello (1980) di Carlo Verdone C’era una volta in America (1984) di Sergio Leone Mission (1986) di Roland Joffé

PAOLO VIVALDI (1964)

La vita promessa – La morte di Antonio (2018) fiction tv di Ricky Tognazzi Mentre ero via – Desiderio (2019) fiction tv di Michele Soavi Giustizia per tutti – Il tema della figlia (2019) fiction tv di Maurizio Zaccaro Prima della rivoluzione dal film omonimo di Bertolucci Non essere cattivo dal film di Claudio Caligari

Posto unico €15, info 065898031 promozioneteatrovascello@gmail.com – Teatro Vascello via Giacinto Carini 78 Roma Monteverde

Acquista i biglietti on line https://www.vivaticket.com/it/biglietto/morricone-e-noi/171960

card abbonamenti da 45 euro regala cultura !

CARD ABBONAMENTI

MINI ZEFIRO Card a 3 spettacoli € 45 (valido per una persona, senza giorno fisso)

Art – In-Exitu/Venere e Adone – Glory Wall

EOLO Card a 5 spettacoli € 75 (valido per una persona, senza giorno fisso) Con il vostro irridente silenzio – LE SEDIE – Elettra – Zoo di vetro – L’amore del cuore

MINI EOLO Card a 3 spettacoli € 45 (valido per una persona, senza giorno fisso)

Elettra – Zoo di vetro – L’amore del cuore

Qui il link alla stagione completa

Qui il link alla stagione completa progetti

Come raggiungerci con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro. Parcheggi a pagamento vicini al Teatro Vascello: Via Giacinto Carini, 43, Roma; Via Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma, Via R. Giovagnoli, 20,00152 Roma

Con mezzi pubblici: autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere da stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno Metropolitano: da Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello. Oppure fermata della metro Cipro e Treno Metropolitano fino a Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello.

SOSTIENI LA CULTURA VIENI AL TEATRO VASCELLO