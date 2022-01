“Nella vecchia fattoria” sostituisce “Biancaneve” al Cristallo

Purtroppo in tempo di pandemia gli annullamenti degli spettacoli sono all’ordine del giorno e così è stato anche per il bellissimo spettacolo dal titolo “Biancaneve” che avrebbe dovuto andare in scena al Teatro Cristallo sabato prossimo, 29 gennaio alle 16.30. Questa volta però il Teatro delle Quisquilie ha potuto prevedere ad una sostituzione di spettacolo di tutto rispetto e, in accordo con la compagnia teatroBlu, organizzatrice della rassegna di teatro per bambini e famiglie al Teatro Cristallo di Bolzano, porterà in scena “Nella vecchia fattoria” per la regia di Massimo Lazzeri.

La simpatica commedia per bambini, della durata di un’ora, racconta la storia di un giovanissimo zio Tobia, un ragazzo alto, riccio e sorridente che manda avanti da solo la fattoria, coltiva i campi, vende il latte e le uova. Parla con le sue bestie come se capisse quello che dicono e, soprattutto, canta con gioia, anche se le spese da sostenere sono molte, troppe, e Tobia rischia di non farcela e di trovarsi costretto a vendere tutto. Ma quando nella sua vita entra la turbolenta e simpaticissima Maria ecco che tutto diventa ancora più bello, e la vita si colora anche della stupenda musica suonata dal violoncello della ragazza e cantata da… gli animali stessi! Le canzoni sono cantate rigorosamente dal vivo (e in parte suonate dal vivo con chitarra, violoncello e kazoo), la scenografia è semplice ed efficace, gli animali sono dei colorati pupazzi, animati dagli attori. Ad ognuno il suo momento di gloria, in questo spettacolo che è un musical in miniatura, dove i pupazzi e gli attori formano una grande, chiassosa e allegra famiglia, unita e animata da mattina a sera dalla musica e dai suoni, dal canto del gallo a quello delle cicale.