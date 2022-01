LETTERE A YVES

Lettura scenica delle “Lettere a Yves Saint Laurent” di Pierre Bergé

con Pino Ammendola

e con la partecipazione straordinaria di Eva Robin’s

Musiche originali composte ed eseguite al pianoforte da Giovanni Monti

Adattamento scenico Roberto Piana

Da mercoledì 26 a domenica 30 gennaio 2022, il palco dell’OFF/OFF Theatre accoglie il poetico omaggio al creativo Yves Saint Laurent, tratto dal testo “Lettere a Yves Saint Laurent” di Pierre Bergé e il cui adattamento scenico è firmato dall’autore Roberto Piana. “Lettere a Yves” è il titolo delle suggestive letture sceniche fatte dalla voce in scena di Pino Ammendola e con la partecipazione straordinaria di Eva Robin’s. Ad accompagnare le letture che conducono il pubblico nelle calde terre marocchine, ci sono le musiche originali composte al pianoforte dal maestro Giovanni Monti. Un viaggio intenso nella vita privata dell’uomo che ha fatto la storia della moda.

Saint Laurent è scomparso da oltre dieci anni ma la sua arte continua a vivere oltre lui, consegnandolo alla memoria del tempo come uno dei più grandi creatori di moda di sempre. Pierre Bergé è stato il suo compagno e collaboratore per cinquant’anni e ha raccolto nel libro “Lettere a Yves Saint Laurent” le sue bellissime lettere in cui si rivolge all’amore scomparso, rivelandone gli aspetti più segreti. Le lettere sono il resoconto di “un’assenza sempre presente”, come dice lo stesso Bergé, perché il ricordo di Yves lo accompagna ovunque: nelle case che hanno abitato, nei giardini di Marrakesh che tanto amavano, anche nei luoghi dove Saint Laurent, sedentario e poco incline ai viaggi, non è mai stato. Bergé non tace la fragilità e gli eccessi del suo compagno, ma gli riconosce un talento e una genialità unici, che si sono espressi nella moda che per “crearla bisogna essere un artista, anche se la moda non è un’arte”.

Con una prosa semplice ma raffinata, Bergé rievoca il loro primo incontro, il loro amore, i successi condivisi, ma anche gli ultimi anni del genio della moda, difficili e trascorsi in solitudine. Protagonista dello spettacolo è Pino Ammendola, autore e attore di grande qualità e lungo corso teatrale, cinematografico e televisivo, affiancato dalla partecipazione speciale di Eva Robin’s, popolare attrice, cantante e conduttrice di grande eleganza.

OFF/OFF THEATRE

Via Giulia 19 – 20 – 21, Roma / DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA

Costo Biglietti: Intero 25€; Ridotto Over 65 18€; Ridotto Under35 15€ – Dal Martedì al Sabato h.21,00 – Domenica h.17,00

Info e Prenotazioni: +39 06.89239515 dalle h. 16.00 – offofftheatre.biglietteria@gmail.com – Prevendita online: www.vivaticket.it

SITO: http://off-offtheatre.com/ – FB: https://www.facebook.com/OffOffTheatreRoma/ – IG: https://www.instagram.com/offofftheatre/?hl=it