Ospite a “Storie di Musica” Shel Shapiro

Online sul canale YouTube

“Storie di musica”, in onda sul canale YouTube di Alberto Salerno da venerdì 14 gennaio, con ospite Shel Shapiro, in una chiacchierata sulla sua vita artistica, dove si racconterà dello storico gruppo The Rokes, di cui Shapiro era il frontman. A partire dagli anni Settanta, il cantante si afferma anche come arrangiatore e produttore per grandi nomi della musica italiana, come Mia Martini, Ornella Vanoni, Mina.

Nelle prime due stagioni protagonista la musica e le storie di Mango, Mia Martini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Laura Valente, Ivano Fossati, Morgan, Bruno Lauzi, Rino Gaetano, Rossana Casale, Roberto Vecchioni, Mietta, Rettore, Francesco Gabbani, Grazia Di Michele, Gruppo Italiano, Toto Cutugno, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Aida Cooper e tanti altri, torna STORIE DI MUSICA con nuovi appuntamenti che possono essere seguiti a questo link: http://bit.ly/AlbertoSalerno_yt, e dove ovviamente potrete rivedere quelli già realizzati.

