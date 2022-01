PactaSOUNDzone 2022 – in provisus

Quattro lunedì portano, all’interno della stagione del PACTA SALONE, la settima edizione del progetto pactaSOUNDzone, che unisce PACTA . dei Teatri e il progetto ZONE di Maurizio Pisati a partire dal 10 gennaio 2022.

Le scene si apriranno il 10 gennaio con pactasoundzoneTeatrorchestra, una musica che nasce dalla pratica della Conduction: l’arte di comporre estemporaneamente con ogni componente dell’Orchestra.

Lo spettacolo di apertura della rassegna pactaSOUNDzone lunedì 10 gennaio si svolgerà A PORTE CHIUSE. Lo spettacolo sarà visibile gratuitamente sul canale Youtube PACTAdeiTeatri SALONE a partire dall’11 gennaio.

Il 21 febbraio seguirà DUET II con Simone Grande&Elisa Capucci, artisti in residenza, mentre il 14 marzo BLUERING UNDERWOOD porta generi e idiomi musicali da ogni tempo e ogni dove. Infine chiude la rassegna il 28 marzo MANI ROTTE di nuovo con Simone Grande, questa volta in una performance solitaria.

La rassegna è stata il primo tentativo messo in atto, nel pieno della pandemia, per affrontare la situazione e cercare un nuovo linguaggio. E proprio il percorso fatto ha portato alla nuova rassegna dal titolo iNP, che sta per in provisus, non-previsto, da cui l’imprevedibile, sia esso organizzato o escogitato al momento, improvviso o improvvisato. E così, di nuovo libero negli spazi teatrali, pactaSOUNDzone chiede agli Artisti ospiti di utilizzare e inventare la scena, dedicandola agli spettatori presenti, e costruire per loro un momento unico. Un NON PREVISTO.

“Per ogni rassegna abbiamo cercato un mentore ideale, – spiega il curatore della rassegna Maurizio Pisati – i compositori Bruno Maderna, Fausto Romitelli, Ludwig van Beethoven nel 250° anniversario della nascita e l’anno scorso il poeta Roberto Sanesi. Quest’anno il mentore sarà l’Invenzione stessa. O forse, come vedremo, la sola lettera i. Il titolo 2022 è infatti iNP, che sta per in provisus, non-previsto, da cui l’imprevedibile, sia esso organizzato o escogitato al momento, improvviso o improvvisato. Abbiamo giocato con la parola scritta trasformandola in un immaginario prodotto i, che a scelta sarà internet, invenzione, ispirazione, istruzione, ideazione, e ogni altra i che vorremo ipotizzare. E così, di nuovo libero negli spazi teatrali, pactaSOUNDzone chiede agli Artisti ospiti di utilizzare e inventare la scena, dedicandola agli spettatori presenti, e costruire per loro un momento unico. Un NON PREVISTO”.

Orari spettacoli: i lunedì di pactaSOUNDzone alle ore 20.45

Prezzi biglietti: per gli spettacoli della rassegna pactaSOUNDzone intero €10 – ridotto €6

ABBONAMENTI: pactaSOUNDzone classico €24, sostenitore €40

