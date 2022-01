Riparte la 38esima Stagione di Teatro Ragazzi

Famiglie e bambini tornano a teatro con gli spettacoli della 38esima Stagione di Teatro Ragazzi, promossa e curata dall‘Atgtp Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata. Dopo gli eventi dei mesi scorsi, e l’intenso cartellone del periodo natalizio, riparte la programmazione domenicale e festiva, in otto comuni della provincia di Ancona: Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Montemarciano, Santa Maria Nuova, Sassoferrato e Senigallia.



La Stagione si avvale del sostegno delle locali amministrazioni, Ministero della Cultura, Regione Marche servizio beni e attività culturali, e in collaborazione con Amat, CMS Consorzio Marche Spettacolo, ASSITEJ Associazione italiana di teatro per l’infanzia e la gioventù, UNIMA, Coop Alleanza 3.0, Alte Marche Creative, Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro La Fenice, Teatro alla Panna.

Il primo appuntamento del cartellone sarà domenica 23 gennaio ore 17 al Teatro Goldoni di Corinaldo con lo spettacolo di circo e magia dal titolo “Mago per svago” della compagnia L’Abile Teatro. Un evento per tutta la famiglia, divertente e originale, con due istrionici protagonisti, Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi, che con questo spettacolo hanno vinto diversi premi, tra cui il Takimiri del Festival Clown&Clown.

Concepito come uno spettacolo muto, è in effetti tutt’altro che silenzioso. “Mago per Svago” si rivela al pubblico con ritmo e musiche trascinanti lungo tutta la storia. Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, racconta di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena. La classica magia viene riproposta in una forma inedita: una parodia di se stessa. L’assistente e la sua volontà di ricalcare “il grande mago”, gli imprevisti, gli errori, fino a un epilogo che ribalta l’intera scena e commuove lo spettatore.

La domenica successiva, il 30 gennaio ore 17, il Teatro La Fenice di Senigallia accoglie lo spettacolo “Jack e il fagiolo magico”, dei Fratelli di Taglia, che racconta l’avventura di Jack tra cinque fagioli magici, una coppia di orchi e un tesoro.

Domenica 6 febbraio stessa ora la stagione si sposta al Teatro Alfieri di Montemarciano con la compagnia Pandemonium Teatro ne “I tre porcellini”, un grande classico raccontata dal punto di vista del lupo.

Domenica 13 febbraio si va al Teatro Valle di Chiaravalle, con l‘ATGTP in “Arrivi e partenze ovvero storie in valigia”, titolo storico della compagnia, che fonde le tecniche del teatro d’attore e di oggetti. Lo spettacolo vede il ritorno in scena di Gianfrancesco Mattioni.

Domenica 20 febbraio si torna alla “Fenice” di Senigallia per “Peter Pan. BlaBlaBlal”, spettacolo della Compagnia Factory Transadriatica.

Venerdì 25 febbraio, il Teatro Mariani di Santa Maria Nuova – aperto di recente – propone al pubblico dei bambini e dei ragazzi lo spettacolo “Il grande gioco” dell’ATGTP, in scena Silvano Fiordelmondo e Fabio Spadoni.

Domenica 6 marzo ore 17, al Teatro Pergolesi di Jesi, ancora l’attore Fabio Spadoni è protagonista di un titolo storico e super premiato dell’ATGTP, “Voglio la luna”, con le poetiche avventure di Fabio alle prese con una magica luna.

Nello stesso giorno, 6 marzo, ore 17, il cartellone propone al Teatro Misa di Arcevia la compagnia Nata Teatro in “Tippi & Toppi”, uno spettacolo bilingue incentrato su una grande storia di amicizia.

Domenica 20 marzo ore 17 al Teatro Valle di Chiaravalle va in scena “Black Aida – una Fiaba Africana”, nuova produzione ATGTP in coproduzione con l’Associazione Sferisterio di Macerata, rilettura della celebre opera lirica ma dal punto di vista della principessa africana.

Sempre il 20 marzo, stessa ora, il Teatro La Fenice di Senigallia propone “Il mio amico asino” della compagnia Florian Teatro, uno spettacolo di teatro d’attore con oggetti animati e musica dal vivo.

Domenica 27 marzo ore 17, al Teatro Goldoni di Corinaldo, il Progetto GG mette in scena “Valentina vuole”, piccola narrazione con attrici e pupazzi. Al Teatro Sentino di Sassoferrato l’appuntamento è invece con lo spettacolo “Il brutto anatroccolo”, teatro d’attore, pupazzi per una festosa interazione con il pubblico.

INFO

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza.

Posto unico con servizio di prenotazione € 8.00 – ragazzi € 6.00, bambini sotto i 3 anni € 0.50.

PROMOZIONE PER I RAGAZZI: vieni a 3 spettacoli e avrai in omaggio l’ingresso ad uno spettacolo a scelta tra quelli in calendario.

COMPLEANNO A TEATRO: Invita gli amici in una delle date in cartellone, paghi per loro € 5.00 e tu entri gratis. Prenotazione obbligatoria Tel. 0731/56590 334.1684688 biglietteria@atgtp.it (lun-ven 9.00-13.00)

PRENOTAZIONI:

www.atgtp.it – biglietteria@atgtp.it – tel. 0731.56590