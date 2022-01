Roma Sinfonietta, al via Pillole Musicali, otto incontri musicali al Policlinico Tor Vergata

Il 25 gennaio al Policlinico di Tor Vergata si terrà il primo appuntamento di Pillole Musicali: un ciclo di incontri musicali all’interno del Policlinico Tor Vergata per alleggerire, in un momento difficile, il clima di tensione e di duro impegno che in questo periodo gli ospedali vivono.

La partecipazione dei professionisti che donano musica è un gesto artistico e di bellezza che offre un momento di distrazione e benessere a tutti coloro che “abitano” questo luogo di cura.

Questo evento sarà anche l’occasione per ricordare a tutti la Giornata della Memoria che ricorre il 27 gennaio 2022. Ha accolto l’invito del Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle, e del Rettore dell’UTV, Orazio Schillaci, la Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, che ci onererà della sua presenza. Sarà presente il Maestro Luigi Lanzillotta, direttore artistico di Roma Sinfonietta.

Sono incontri che si svolgeranno fino al 10 maggio ed offriranno una grande varietà di sonorità: dalla classica al jazz, dal klezmer alla canzone popolare romana e altro ancora. Al momento i piccoli concerti si terranno nella Galleria centrale del PTV per poi spostarsi, qualora l’evolvere della pandemia lo consentisse, all’interno delle Unità Operative per far arrivare le note anche agli ospiti ricoverati.

Il progetto itinerante, nato già nel 2020, era pensato all’interno delle aree di degenza ma le restrizioni legate al quadro pandemico non hanno permesso che prendesse forma; ora, sfidando il periodo, il Policlinico Tor Vergata e l’Associazione Roma Sinfonietta “hanno preso coraggio” ed hanno realizzato l’idea. L’Associazione ha beneficiato di un sostegno economico del Credito Sportivo che si è mostrato molto sensibile al progetto.

Lo spirito di quest’iniziativa è espresso, come meglio non si potrebbe, dalle parole di Giuseppe Sinopoli, il grande e rimpianto Direttore d’orchestra che fu il primo in Italia a promuovere la Musica come strumento ed occasione di bellezza da offrire a chi soffre: “ Sono veramente felice che l’iniziativa di portare la Musica negli ospedali continui il suo percorso. Sarei stato volentieri con voi per continuare ad imparare i profondi legami che passano tra il dolore e la sublimazione di esso attraverso un’attività dello spirito. Il superamento del dolore è necessario perché la nostra vita riacquisti il senso della Bellezza. Forse la Musica con la sua impalpabile bellezza, ci può aiutare”.

La prima Pillola Musicale – martedì 25 gennaio alle ore 12.00 nella Galleria del Policlinico di Tor Vergata ad ingresso gratuito è affidata al Gabriele Coen Trio (Gabriele Coen sax soprano e clarinetto, Francesco Poeti chitarra, Riccardo Gola contrabbasso). Musiche klezmer e sefardite, provenienti dalle antiche tradizioni ebraiche tipiche di zone tra loro lontane come l’Andalusia e i Balcani, si alterneranno a musiche jewish jazz che dimostrano come quella tradizione abbia continuato a svilupparsi in sintonia con le recenti tendenze della musica moderna. Non mancherà un omaggio alla musica araba.

Le “Pillole musicali” proseguiranno con cadenza quindicinale e con altri musicisti di eccellente livello quali Luca Velotti, Raffaela Siniscalchi, Isabella Alfano con Natalio Mangalavite, per concludersi con lo Ialsax Quartetì di Gianni Oddi.

Questo il calendario completo di “Pillole Musicali”:

martedì 25 gennaio- ore 12.00 JEWISH EXPERIENCE

Musica klezmer, sefardita, jewish jazz

GABRIELE COEN TRIO

Gabriele Coen sax soprano e clarinetto

Francesco Poeti chitarra

Riccardo Gola contrabbasso

martedì 8 febbraio – ore 12.00 WOODY ALLEN MOVIE MUSIC

LUCA VELOTTI TRIO

martedì 22 febbraio ore 12.00 LA CANZONE ROMANA

TRIOLLALLERO

Raffaela Siniscalchi voce

Massimo Antonietti chitarra Denis Negroponte fisarmonica

martedì 9 marzo – ore 12.00 violino Fabiola Gaudio – violoncello Marco Simonacci

martedì 29 marzo – ore 12.00 TRIO DI FIATI ROMA SINFONIETTA

Bruno Lombardi flauto – Luca Cipriano clarinetto – Marco Ciamacco fagotto

martedì 12 aprile – ore 12.00 voce Isabella Alfano

pianoforte Natalio Mangalavite

giovedì 29 aprile – ore 12.00 violino Alessandro Marini – violoncello Francesco Marini

martedì 10 maggio – ore 12.00 IALSAX QUARTET

