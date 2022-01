Riprende nel 2022 la rassegna “Battiti” di Palco Off con la direzione artistica di Francesca Vitale e la direzione organizzativa di Renato Lombardo.

”Santa Subito” scritto ed interpretato da Francesca Falchi, una “stand-up mistica”; un rispettoso semiserio “prontuario” per far fronte alle grandi e piccole tragedie del quotidiano.

In un periodo storico in cui la coscienza traballa, la scienza emigra e la fantascienza fluttua, la fede (fosse anche quella nella Nutella) alimenta un fiume di richieste di protezione cure e rimedi contro i mali del nostro tempo.

Un monologo tutto al femminile, dove Francesca Falchi, tra un lumino a Santa Rita e una puntata di Beautiful, ripercorre la storia della sua famiglia rigorosamente matriarcale quando erano le Sante a risolvere tutti i problemi e non il corriere di Amazon.

Una pièce originale, frutto di un’accurata ricerca tra le agiografie delle Sante più conosciute e invocate e le varie e spesso fantasiose attribuzioni di poteri taumaturgici e salvifici – declinati spesso al femminile, «perché le donne si sa hanno una percentuale di problem solving che neanche McGyver» come sottolinea l’autrice.

Vi farà capire che se “i sogni son desideri”, per realizzarli sono sufficienti il calendario di Frate Indovino e una famiglia matriarcale che non fa differenze tra la Madonna di Lourdes e l’alieno dell’Area 51.

E se per recuperare la memoria basta pregare Santa Zita, se vi serve una folgore per incenerire qualcuno, Santa Scolastica è quella che fa per voi.

Uno spettacolo per ricordare che, dove non arriva Google, ci pensa il calendario di Frate Indovino, perché oggi come non mai due mani giunte fanno miracoli.

Zo Centro Culture Contemporanee – P.le R. Chinnici, 6 – Catania

Sabato 22 Gennaio h. 21:00 – Domenica 23 Gennaio h. 18:00

PALCO OFF – per info e prenotazioni 342 5572121 – prenotazione@palcooff.it

Informazioni e approfondimenti sulla rassegna: www.palcooff.it