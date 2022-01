Al Teatro Testoni Ragazzi (via Matteotti 16, Bologna) giovedì 6 gennaio alle 16.30 andrà in scena “Il bosco e la bambina”, spettacolo de La Baracca, adatto ad un pubblico di età compresa tra 4 e 8 anni.

Giovedì 6 gennaio 2022 alle 16.30 andrà in scena “Sapore di sale. Storia di una sardina”, spettacolo di e con Bruno Cappagli e Fabio Galanti de La Baracca – Testoni Ragazzi, consigliato ad un pubblico di età compresa tra 4 e 8 anni

Due pescivendoli stanno decantando ai clienti i loro bellissimi pesci, quando, sorprendentemente, una piccola sardina schizza via dalle loro mani. Dal ghiaccio della vasca si ritrova in mezzo al mare e riscopre così il sapore del sale

La sardina intraprende così un viaggio straordinario, epico, coraggioso e imprevedibile. Un viaggio avventuroso in cui incontrerà pesci di ogni tipo, tutti intenzionati a mangiarla

E se in un primo momento anche i due pescivendoli tenteranno di inseguirla per poterla vendere, pian piano la accompagneranno come fossero suoi custodi, cercando di difenderla dagli assalti, ma senza farsi troppo notare, perché nel fondo del mare la piccola sardina curiosa deve crescere e scoprire l’avventura di vivere

È possibile abbonarsi e iscriversi ai laboratori online, all’indirizzo abbonamenti.testoniragazzi.it, ed è possibile acquistare biglietti singoli su testoniragazzi.it. I possessori di voucher e messi a seguito dell’annullamento di repliche al Testoni Ragazzi possono utilizzarli per l’acquisto di biglietti solo attraverso la piattaforma VivaTicket

Laboratori teatrali per tutte le età

In parallelo alla programmazione di spettacoli, da ottobre ripartono anche i laboratori, con nuovi percorsi pensati per offrire occasioni di incontro creativo a tutte le fasce di pubblico. Cinque diverse proposte per piccoli gruppi, diversificati in base all’età e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, consultabili e acquistabili all’indirizzo laboratori.testoniragazzi.it

