“Segnale d’allarme – La mia battaglia VR” tra realtà virtuale e attualità

“Segnale d’allarme – La mia battaglia VR”, opera teatrale di Elio Germano e Chiara Lagani, è uno spettacolo ed insieme un film in realtà virtuale, diretto da Elio Germano e Omar Rashid e per una produzione Gold/Infinito in collaborazione con Riccione Teatro. Si tratta della trasposizione in realtà virtuale de “La mia Battaglia”, un’opera – portata in scena da Elio Germano stesso – che parla alla e della nostra epoca, un monologo che porta a riflettere e a porsi domande su vari temi: il consenso, il libero pensiero, l’affabulazione, la dittatura. È una feroce e allucinata narrazione in cui un attore, o forse un comico, ipnotizzatore non dichiarato, che manipola gli spettatori in un crescendo di autocompiacimento, fino a giungere, al termine del suo show, a una drammatica imprevedibile svolta.

Lo spettacolo si potrà vedere grazie a supporti visivi, creati con Omar Rashid, fondatore del progetto multimediale Gold. Grazie ai visori VR, gli spettatori sono portati a piccoli passi a confondere immaginario e reale, entrando nella narrazione.

Cinque titoli, di cui 4 in abbonamento, compongono il cartellone 2022 del Teatro Misa di Arcevia, per una proposta ispirata al filo conduttore della “Fame di teatro”. I prossimi appuntamenti saranno: Sabato 12 febbraio alle ore 21 “La donna più grassa del mondo” di Emanuele Aldrovandi (autore vincitore Premio Riccione/Tondelli, Premio Pirandello, Premio Fersen, Premio Hystrio), regia di Angela Ruozzi, in scena Luca Cattani, Alice Giroldini e Marco Maccieri per una produzione del Centro Teatrale MaMiMò; giovedì 3 marzo ore 21 “Tipi”, recital “comico-antropologico” di Roberto Ciufoli, la regia è dello stesso Ciufoli, luci, elaborazioni sonore e vocalizzazioni di David Barittoni, produzione Teatro7 srl; domenica 20 marzo alle ore 17 “Il fantasma di Canterville”, di e con Angela De Gaetano, per la regia di Tonio De Nitto, uno spettacolo liberamente ispirato all’omonimo racconto di Oscar Wilde. Chiude la stagione, lo spettacolo fuori abbonamento “Platino – un eccidio a Bolzano”, domenica 8 maggio alle ore 17, in collaborazione con Anpi, drammaturgia e regia di Dario Spadon, con Jacopo Cavallaro, Sabrina Fraternali e Dario Spadon per una produzione Cooperativa Teatrale Prometeo.

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza. Green pass obbligatorio.

ABBONAMENTO [4 SPETTACOLI]

Abbonati a 4 spettacoli… 1 te lo regaliamo noi!

Platea e palchi centrali intero € 50 | ridotto* € 40

Palchi laterali intero € 40 | ridotto* € 30

*riduzione valida per under 25, over 65 e convenzionati vari

Gli abbonati alla stagione avranno l’ingresso omaggio allo spettacolo dell’8 maggio “PLATINO”.

BIGLIETTI:

(Spettacoli in abbonamento)

Platea e palchi centrali intero € 15 – ridotto* € 12

Palchi laterali intero intero € 12 – ridotto* € 10

*riduzione valida per under 25, over 65 e convenzionati vari

SPETTACOLO PLATINO. UN ECCIDIO A BOLZANO dell’8 maggio 2022

Posto Unico € 5

Biglietti in vendita con le seguenti modalità:

ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, via Mazzoleni, 6/A Jesi (AN)

Tel. 0731 56590 – 334.1684688 lun-ven dalle ore 9 alle ore 13 biglietteria@atgtp.it www.atgtp.it

AMAT/ Biglietterie del circuito Tel. 071 2072439 lun-ven dalle 10 alle 16 www.amatmarche.net

Prevendita on-line www.vivaticket.it

Biglietteria Teatro Misa cell. 334 1684688 il giorno dello spettacolo dalle ore 20.00