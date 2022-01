Spettatori erranti 2022 – Aperta la campagna di adesione al progetto

By

Una comunità in viaggio per i teatri della provincia aretina

Spettatori Erranti, è un progetto di formazione e coinvolgimento del pubblico, di avvicinamento ai linguaggi della scena contemporanea. Attivo dal 2010, attorno al progetto si è creata una comunità di spettatori aperta e vivace che partecipa alla “vita teatrale” della Rete Teatrale Aretina per vedere gli spettacoli più originali, conoscere e confrontarsi con gli artisti e scoprire le proposte culturali del territorio.

Dopo due anni di stop, a causa dell’emergenza sanitaria, riparte la progettualità degli Erranti per la stagione 2022 in viaggio per i teatri della provincia di Arezzo.

Le parole di Massimo Ferri, presidente della Rete Teatrale Aretina “Siamo molto felici di inaugurare il 2022 con la ripartenza dei gruppi di Spettatori Erranti. Dopo due anni di inattività “in presenza” e alcune sperimentazioni legate a programmazioni in streaming, l’estate scorsa abbiamo proposto la versione estiva “Erranti Summer”, a cui la comunità ha risposto positivamente, dimostrando la volontà di poter tornare a frequentare i luoghi dello spettacolo dal vivo. Questo ci rende fiduciosi, se pur in un periodo tutt’altro che facile, di poter tornare ad offrire al pubblico una prova di normalità, aprendo la campagna di adesione al progetto per creare quelli che saranno i cartelloni dei tre gruppi:

Spettatori Erranti Arezzo, alla scoperta dei teatri della provincia di Arezzo.

Spettatori Erranti Valdarno, alla scoperta dei teatri del Valdarno aretino.

Spettatori Erranti Valdichiana, alla scoperta dei teatri della Valdichiana aretina.”

Per qualsiasi informazione e dimostrazione di interesse a partecipare alle attività dei gruppi di Spettatori Erranti è possibile contattare la Rete Teatrale Aretina al numero di telefono 331/7880087 oppure con una mail all’indirizzo info@reteteatralearetina.it