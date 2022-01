Teatro Arcimboldi Milano – “Vent’anni di noi”

È il 19 gennaio 2002 quando il sipario del Teatro Arcimboldi, nato per accogliere le stagioni del Teatro alla Scala, si apre per la prima volta. In scena La traviata di Giuseppe Verdi, diretta dal Maestro Riccardo Muti. Sei minuti di applausi finali accolgono con successo il temporaneo trasferimento in Bicocca del teatro più̀ famoso del mondo. Gli applausi e le emozioni non si fermano e sottolineano il legame profondo che unisce il teatro alla città di Milano e non solo. Ospitando in esclusiva i concerti dei grandi protagonisti della musica, le anteprime internazionali dei più importanti spettacoli teatrali e le popolari puntate della trasmissione televisiva Zelig, Arcimboldi arriva al cuore di tutta Italia, diventando tempio dello spettacolo con una programmazione di prim’ordine.

Vent’anni indimenticabili, durante i quali abbiamo potuto condividere con tutto il nostro pubblico le emozioni regalate dai grandi artisti italiani e internazionali che, scegliendo il TAM, ne hanno consolidato il prestigio a livello mondiale.

L’Arcimboldi ha visto calcare il proprio palcoscenico da migliaia di artisti unici, da Sylvie Guillem, Angelin Preljocaj, Michael Nyman a Uri Caine, Alvin Curran, Joan Baez, Mark Knopfler e Roberto Bolle; celebrità della canzone e della musica tra cui Neil Young, Tom Waits, Liza Minnelli, Bob Dylan, Tom Jones, Diana Krall, Leonard Cohen, Charles Aznavour, B.B. King, Goran Bregovich, Elton John, Sting, Ludovico Einaudi, David Gilmor, Burt Bacharach, Lang Lang, Ornella Vanoni, Paolo Conte, Fiorella Mannoia. Centinaia le prime nazionali di compagnie di danza come Ballet National de Marseille, Béjart Ballet Lausanne, gli spettacoli di Matthew Bourne , Akram Khan, Carolyn Carlson , Bob Wilson e tutti i colori dei grandi musical come Notre Dame de Paris, The Beauty and the Beast, Ghost, Priscilla.

Oggi, grazie a tutti voi, TAM Teatro Arcimboldi Milano è il luogo di eccellenza dello spettacolo dal vivo, ma anche un hub culturale dove Teatro Arte e Musica si rincorrono e si fondono grazie a una programmazione aperta alla città e al mondo tra intrattenimento, formazione e servizio: un calendario fitto di importanti spettacoli e celebri artisti musicali, lezioni di danza e di performing arts presentate da STM Scuola del teatro musicale e da AUB Accademia Ucraina di Balletto, due nuovi ristoranti interni per un mix di cucina italiana, offerta al TAMO Bistrò, e dei sapori fusion preparati dallo chef Roberto Okabe nel nuovo Finger’s Arts e tante iniziative legate all’arte e al design come la prossima riprogettazione del giardino e del bookshop firmati da prestigiosi studi milanesi e soprattutto il progetto Vietato l’Ingresso che nei mesi scorsi ha visto prestigiose firme del mondo della progettazione di interni ridisegnare i diciassette camerini del teatro richiamando l’attenzione da parte del mondo dell’architettura che lo ha definito “uno dei progetti più originali del Fuorisalone”.

TAM20 è un compleanno importante, un traguardo ragguardevole che desideriamo celebrare insieme al nostro pubblico, che è il cuore palpitante della nostra attività, con straordinarie iniziative che culmineranno con un weekend di open days il 22 e 23 gennaio tra concerti, corsi di danza e tanto altro:

MINISITO DEDICATO:

una nuova pagina web TAM20, all’interno del sito teatroarcimboldi.it, che accompagnerà i visitatori alla scoperta degli spazi, della storia e di tutte le curiosità del teatro, oltre a informarli sulle attività dedicate ai festeggiamenti in corso;

CONTEST SOCIAL:

in questi 20 anni, milioni di spettatori hanno affollato la sala del TAM per assistere ai grandi eventi in programmazione. Per questo chiediamo alla nostra community di Facebook e Instagram di raccontarci tutte le emozioni della più bella serata vissuta al TAM, con un video di 30 secondi o un messaggio, inviati in posta privata sui nostri social. Ringrazieremo i mittenti dei 20 video o messaggi più belli, inviando loro un biglietto omaggio per uno spettacolo a scelta. Il 19 gennaio verranno annunciati i vincitori, i cui video saranno pubblicati sugli account ufficiali.

20 BIGLIETTI PER 20 SPETTACOLI A 20 EURO

Dal 19 gennaio al 7 febbraio, TAM mette a disposizione soltanto 20 biglietti a 20 euro, nel settore platea gold, per le sole Prime rappresentazioni degli spettacoli in programmazione (ad eccezione degli eventi Notre Dame de Paris, Roberto Bolle & Friends, Shen Yun). Per accedere alla promozione è necessario visitare il sito https://teatroarcimboldi.it , selezionare la pagina TAM20, scegliere la prima replica dello spettacolo desiderato e la tariffa Speciale TAM 20, per poi procedere con l’acquisto.

Link di acquisto: https://ticket.teatroarcimboldi.it

#SOLOBrachetti, la mostra

La mostra che ti porta nel dietro le quinte della vita artistica della leggenda vivente del trasformismo. Uno, Arturo o centomila? Chi è davvero l’uomo dai mille volti? Qual è la storia artistica della leggenda del trasformismo, orgoglio dell’Italia nel mondo?

Per scoprirlo c’è #SOLOBrachetti, la mostra che conduce alla scoperta della storia di Arturo Brachetti attraverso foto, video, locandine e alcuni dei suoi costumi di scena più̀ belli. La mostra racconta l’evoluzione di un artista poliedrico e costantemente creativo.

OPEN DAYS GRATUITI: 22 e 23 GENNAIO

Un altro regalo per tutto il nostro pubblico: sabato 22 e domenica 23 gennaio, dalle ore 10 alle ore 14, TAM apre le porte a tutti per una due giorni in cui scoprire gratuitamente gli immensi spazi, le attività e i segreti del teatro più grande d’Italia! Una festa in cui perdersi nello straordinario edificio disegnato da Vittorio Gregotti, vivere il gigantesco foyer ascoltando i concerti presentati da OFI Orchestra Filarmonica Italiana e STM Scuola del Teatro Musicale e visitando la mostra fotografica #SOLOBrachetti, sul genio creativo di Arturo Brachetti. Non finisce qui, potrete visitare il backstage, scoprire i rinnovati camerini di design, partecipare alle open class di danza tap e Jazz e fermarvi per un pranzo nei nostri due ristoranti Tamo Bistrò e Finger’s Arts.

Per accedere al teatro, l’ingresso è libero ma è necessario prenotare il proprio ingresso al sito www.teatroarcimboldi.it

PROGRAMMA COMPLETO DEGLI OPEN DAY

Prenotazione ingresso libero: https://ticket.teatroarcimboldi.it/acquista-biglietti/default.aspx?ID=467

22 GENNAIO

apertura ore 10:00 – ultimo ingresso ore 13:30

ingresso libero

FOYER

Mostra fotografica #SOLOBrachetti.

– ore 10:30: concerto STM – medley piano e voci sulle hits dei musical di Broadway

– ore 11:00: concerto OFI BRASS ENSEMBLE (Quintetto Ottoni)

– ore 11:30: concerto STM – medley piano e voci sulle hits dei musical di Broadway

– ore 12:00: concerto OFI BRASS ENSEMBLE (Quintetto Ottoni)

– ore 12:30: concerto STM – medley piano e voci sulle hits dei musical di Broadway

– ore 13:00: concerto OFI BRASS ENSEMBLE (Quintetto Ottoni)

SALA

proiezione del reportage TAM 20

CAMERINI

Sono visitabili solo alcuni dei nuovi camerini del teatro, presenti al II piano, riprogettati dai più importanti interior designers di Milano in occasione del progetto Vietato l’ingresso.

BACKSTAGE

Per accedere ai camerini e alla STM scuola di performing arts sarà possibile attraversare il cuore recondito del teatro, il backstage. Segui le indicazioni del nostro personale.

STM – Scuola del Teatro Musicale

Scopri la STM scuola di Performing Arts STM, situata al IV piano del TAM. Visita gli spazi, le aule e partecipa agli eventi gratuiti:

– ore 11: presentazione del libro Garinei e Giovannini, le commedie musicali dal 1952 al 1962, con l’autrice Costanza Filaroni e il critico teatrale Sandro Avanzo – Aula 1. Prenotazioni al numero 02.80.89.89.07-1. Max 30 adesioni.

– dalle ore 10 alle ore 11 : lezione di tip tap in Aula 2

– ore 11:30 alle ore 12:30: lezione di danza Jazz in Aula 2

le classi di danza sono a numero chiuso per un max di 12 partecipanti

Iscrizioni telefoniche al numero: 02.80.89.89.07 – 1

Ristoranti e Bar

Finger’s ARTS vi aspetta per un pranzo sushi fusion nel foyer, al piano 1.

TAMO Bistrò vi aspetta per un brunch o un pranzo con menù italiano, nel foyer al piano – 1.

TAM Bar aperto per colazione, aperitivo e pausa caffè

23 GENNAIO

apertura ore 10:00 – ultimo ingresso ore 13:30

ingresso libero

FOYER

mostra fotografica #SOLOBrachetti.

– ore 10:30: concerto STM – medley piano e voci sulle hit dei musical di Broadway

– ore 11:00: concerto OFI “LE MEZZE STAGIONI” con Quintetto d’archi e batteria.

– ore 11:30: concerto STM – medley piano e voci sulle hit dei musical di Broadway

– ore 12:00: concerto OFI “LE MEZZE STAGIONI” con Quintetto d’archi e batteria.

– ore 12:30: concerto STM – medley piano e voci sulle hit dei musical di Broadway

– ore 13:00: concerto OFI “LE MEZZE STAGIONI” con Quintetto d’archi e batteria.

SALA

proiezione del reportage TAM 20

CAMERINI

Sono visitabili solo alcuni dei nuovi camerini del teatro, presenti al II piano, riprogettati dai più importanti interior designer di Milano in occasione del progetto Vietato l’ingresso.

BACKSTAGE

Per accedere ai camerini e alla scuola di performing arts sarà possibile attraversare il cuore recondito del teatro, il backstage. Segui le indicazioni del nostro personale.

STM – Scuola del Teatro Musicale

Scopri la STM scuola di Performing Arts STM, situata al IV piano del TAM. Visita gli spazi, le aule e partecipa agli eventi gratuiti:

– ore 11: presentazione del libro Garinei e Giovannini, le commedie musicali dal 1952 al 1962, con l’autrice Costanza Filaroni e il critico teatrale Sandro Avanzo – Aula 1. Prenotazioni al numero 02.80.89.89.07-1. Max 30 adesioni.

– dalle ore 10 alle ore 11 : lezione di tip tap in Aula 2

– ore 11:30 alle ore 12:30: lezione di danza Jazz in Aula 2

le classi di danza sono a numero chiuso per un max di 12 partecipanti

Iscrizioni telefoniche al numero: 02.80.89.89.07 – 1

Ristoranti e Bar

Finger’s ARTS vi aspetta per un pranzo sushi fusion nel foyer al piano 1.

TAMO Bistrò vi aspetta per un brunch o un pranzo con menù italiano, nel foyer al piano – 1.

TAM Bar aperto per colazione, aperitivo e pausa caffè

