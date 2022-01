Teatro Argentina, Giornata della Memoria | Dove finisce Roma. Il tempo dell’occupazione

Dove finisce Roma. Il tempo dell’occupazione

con Paolo Di Paolo e Anna Foa

letture di Anna Bisciari e Marco Selvatico

regia Tommaso Capodanno

L'evento è realizzato dal Teatro di Roma – Teatro Nazionale nell'ambito del programma di appuntamenti MEMORIA GENERA FUTURO promosso da Roma Capitale in occasione del Giorno della Memoria 2022.

L’incontro organizzato nella sala regia del Teatro Argentina prevede i contributi della professoressa Anna Foa, storica esperta in temi legati all’ebraismo e dello scrittore Paolo Di Paolo, con un excursus storico e letterario a partire dalla più antica presenza ebraica a Roma, fino ad arrivare al periodo dell’occupazione nazista.

Gli interventi saranno intervallati dalle voci di due giovani attori dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, Anna Bisciari e Marco Selvatico, con letture coordinate da Tommaso Capodanno che cura la regia dell’appuntamento. ù

L’occupazione nazista fu a Roma pesantissima. E non solo per i due terribili traumi, rimasti sempre nella memoria cittadina, della razzia degli ebrei del 16 ottobre, in tutta la città e non nel solo “ghetto”, e delle Fosse Ardeatine, il 24 marzo 1944, ma anche per la vita quotidiana: fame, rastrellamenti, bande fasciste agli ordini di Kappler sguinzagliate nella città, delatori ovunque. Chiese e conventi, ma anche case comuni, sono piene di rifugiati, ebrei o non ebrei. Roma si divide in quei mesi fra chi viene nascosto – ebrei, antifascisti, renitenti alla leva – e chi nasconde. Su tutto, la speranza in un arrivo imminente degli Alleati – troppo a lungo atteso – e della sconfitta finale dei nazisti, ormai certa.

Anna Foa

La domanda tormentosa di Paul Celan “Chi testimonia per i testimoni?” ci spinge a interrogarci e a interrogare un paesaggio in cui chi ha memoria diretta della persecuzione, della Shoah e dell’occupazione sta progressivamente uscendo di scena. Il racconto deve continuare, ma come? La letteratura può fornire un contributo essenziale: sia quella nata a ridosso degli eventi – pagine come quelle di Giacomo Debenedetti, il celebre e straordinario “16 ottobre 1943” – sia successivamente: “La Storia” di Elsa Morante, per esempio. Ma anche scrittori come Antonio Debenedetti (“E fu settembre”) o autrici delle ultime generazioni come Paola Soriga (“Dove finisce Roma”) possono aiutarci a entrare emotivamente in un segmento doloroso della storia della nostra città e del mondo.

Paolo di Paolo

produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale

in collaborazione con l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico

foto di Alessandra Bava