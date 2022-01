Teatro India, Mulinobianco – back to the green future

Dal 25 al 30 gennaio a Roma, Babilonia Teatri MULINOBIANCO back to the green future di Enrico Castellani e Valeria Raimondi

Teatro India 25-30 gennaio 2022

Babilonia Teatri MULINOBIANCO back to the green future

di Enrico Castellani e Valeria Raimondi

con Ettore Castellani e Orlando Castellani | e con Valeria Raimondi, Enrico Castellani, Luca Scotton

luci, audio, direttore di scena Luca Scotton, Vfx video Francesco Speri

foto Sara Castiglioni

produzione Babilonia Teatri e La Corte Ospitale, coproduzione Operaestate Festival Veneto

in collaborazione con Dialoghi – Residenze delle Arti Performative a Villa Manin 2021

orari ore 20, domenica ore 18 | lunedì riposo

biglietti €18, ridotto €12 | durata 50’

All’ingresso sarà richiesto di esibire il GREEN PASS RAFFORZATO e di indossare la mascherina per tutta la durata dello spettacolo

Babilonia Teatri porta al Teatro India di Roma dal 25 al 30 gennaio lo spettacolo Mulinobianco, back to the green future, una riflessione -affidata sul palco a due bambini che parlano a una platea di adulti- sulla relazione che abbiamo instaurato con il pianeta che abitiamo.

In Mulinobianco, come già in altri spettacoli, la compagnia di Verona delega la rappresentazione a cittadini qualsiasi, i figli in questo caso, una scelta che tende a enfatizzare il messaggio da trasmettere.

Attraverso i loro proclami e le loro provocazioni, i bambini ci interrogano sulle nostre responsabilità, ponendoci domande che solo i bambini possono porre. Disegnano un quadro inquietante nel quale siamo ritratti di spalle. In fuga. A testa china. Intenti nelle più svariate occupazioni, ma incapaci di vedere dove siamo e cosa stiamo facendo. Contrappongono la fine e l’inizio: un Eden perduto e lontano, verso il quale nessuno di noi vorrebbe tornare, e un tramonto che ci spaventa, ci attrae e ci inghiotte. Ci consegnano un mazzo di fiori finti, senza chiarire se siamo chiamati a riconoscere che anche i polimeri sintetici possono essere belli o se vogliono ricordarci che le piante torneranno presto ad essere le sole padrone del mondo.

Babilonia Teatri è una formazione entrata con passo deciso nel panorama teatrale contemporaneo distinguendosi per un linguaggio che a più voci viene definito pop, rock, punk.

I fondatori del gruppo, Enrico Castellani e Valeria Raimondi, compongono drammaturgie dall’incedere unico, sorta di litanie scolpite nelle contraddizioni dell’oggi, portate in scena con attitudine ribelle. Hanno indagato diverse angolazioni della vita di provincia, cristallizzandola come microcosmo di un dolore universale, affrontato con coraggio dissacrante. Coraggio che è valso al gruppo il prestigioso Leone d’argento della Biennale di Venezia.

La compagnia si caratterizza per il suo sguardo irriverente e divergente sull’oggi che mostra i nervi scoperti del nostro tempo. Per uno stile fuori dagli schemi che intende il teatro come specchio della società e della realtà. Attraverso l’uso di nuovi codici visuali e linguistici esprime la necessità e l’urgenza dell’interrogazione, per far emergere conflitti e tensioni, con ironia e cinismo, affetto e indignazione.