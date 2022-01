Teatro Verdi Trieste -Nicola Piovani

AL VIA GLI ALLESTIMENTI DELLA PRIMA MONDIALE DI “AMOROSA PRESENZA”

DEL PREMIO OSCAR NICOLA PIOVANI

Al Teatro Verdi di Trieste iniziata la preparazione dell’opera che debutterà il 21 gennaio

Trieste, 5 gennaio 2022: i primi pezzi della scenografia, interamente realizzata nei laboratori della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, sono entrati a teatro, dopo mesi di preparazione. E ieri è tornato in città anche il premio Oscar Nicola Piovani, che già nel 2021 ha seguito a Trieste la nascita e l’evoluzione della sua prima opera lirica e che nei prossimi giorni si dedicherà nuovamente alle prove con orchestra, coro e cantanti.

Mancano meno di due settimane al debutto mondiale di “Amorosa Presenza”, un titolo atteso, che il 21 gennaio inaugurerà la stagione lirica e di balletto 2022 del teatro e che vedrà Piovani portare in scena la sua musica anche nella veste di Maestro Concertatore e Direttore. La regia è affidata a Chiara Muti.

“Amorosa Presenza”, su libretto di Aisha Cerami e Nicola Piovani, è liberamente ispirato

all’omonimo romanzo di Vincenzo Cerami e racconta una storia d’amore che si sviluppa tra

equivoci, colpi di scena e travestimenti. Una vicenda che racchiude molti elementi di una favola moderna e che porterà in scena due giovani innamorati dell’amore, timidi, impacciati, ma desiderosi di assecondare un sentimento profondo. Nel loro cammino saranno guidati da alcune figure che li sosterranno, con consigli e suggerimenti.

L’opera, in due atti, ha origini lontane. La prima idea risale al 1977, rimasta poi a lungo in un cassetto, fino all’incontro tra Piovani e il Teatro Verdi di Trieste che ha voluto fortemente

concretizzare il progetto.

Le scene sono di Leila Fteita, coreografie di Miki Matsuse, maestro del coro Paolo Longo. I

personaggi principali sono Serena, interpretata da Maria Rita Combattelli, Orazio, Giuseppe

Tommaso, la Tata, Aloisa Aisemberg, il Tutore, William Hernandez e L’albero, Cristian Saitta. Scenografie e costumi sono stati interamente realizzati nei laboratori del Teatro Verdi, grazie all’esperienza e alla professionalità dei lavoratori della Fondazione. La preparazione di “Amorosa Presenza” è stata seguita anche con video e interviste nei mesi scorsi, che daranno vita a un documentario, prodotto dallo stesso teatro.

L’opera sarà presentata nei dettagli nelle prossime settimane, nel corso di una conferenza stampa al Teatro Verdi, insieme a Nicola Piovani, Chiara Muti e a tutti i protagonisti.

LE DATE: “Amorosa Presenza” debutterà il 21 gennaio alle 20.30, repliche il 22 gennaio alle 20.30,

il 23 gennaio alle 16, il 25 e il 27 gennaio alle 20.30 e il 29 gennaio alle 16. I biglietti sono già in vendita, alla biglietteria del teatro da martedì a sabato dalle 9 alle 16. Domenica dalle 9 alle 13:30 e online attraverso il circuito di vivaticket: www.vivaticket.com/it/acquista-biglietti/verdi-trieste. www.teatroverdi-trieste.com