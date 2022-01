Tiziano Guardini, il green designer della moda inaugura l’Anno Accademico 2021/22 di Istituto Modartech

Definito dal New York Times “lo stilista della natura”, sarà il green designer della moda Tiziano Guardini ad inaugurare l’Anno Accademico 2021/22 dell’Istituto Modartech di Pontedera, con una lectio magistralis indirizzata ai creativi del domani. L’evento in programma giovedì 27 gennaio, alle ore 11, si svolgerà in streaming con un talk rivolto ai nuovi studenti: dagli effetti della pandemia sul mondo della moda, alla necessità sempre più incombente di un cambiamento ecosostenibile del settore, fino all’approfondimento sugli step da seguire per il futuro dei giovani designer.

A precedere l’incontro i saluti istituzionali con il Sindaco del Comune di Pontedera Matteo Franconi, il Direttore Scientifico di Istituto Modartech Stefano Dominella e il Direttore dell’Istituto Alessandro Bertini. Modera l’incontro Matteo Minà, giornalista e docente.