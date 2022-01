E’ un gradito ritorno quello di Ambra Cianfoni, giovane cantante ed attrice romana, che torna al TBM con “Lulù”, spettacolo di teatro-canzone che ripercorre le principali canzoni della tradizione romana.

Un monologo in cui si intrecciano racconti e brani che raccontano storie di vita, di speranza, d’attese e d’amore come quello della protagonista per il suo Nino.

“Lulù è un viaggio pieno di emozione – racconta Ambra Cianfoni – dove non mancano sorrisi, risate ma anche lacrime e dolore. D’altronde cos’è la vita se non un contenitore immenso di tutte queste cose che si alternano e fanno girare la testa, una giostra di luci e ombre, dalle quali è impossibile non lasciarsi trascinare. E come scorrono le acque calme del Tevere così attende quieta Lulù, simbolo di un amore che va oltre ogni speranza, che sfiora l’impossibile ma lei crede, nonostante tutto, nel suo folle sogno”.

Accompagnata dal musicista Paolo Rozzi, Ambra coinvolge lo spettatore in un viaggio pieno di emozioni, in un giro virtuale per le strade dell’amata Roma e attraverso i luoghi simbolo della tradizione musicale romana.

giovedì 20 gennaio ore 21

di e con Ambra Cianfoni

musiche dal vivo Paolo Rozzi

assistente alla regia Riccardo Maggi

scenografie Aedo studio

Fondamenta Teatro e Teatri

